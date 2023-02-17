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Євросоюз заморозив активи підсанкційних росіян на понад 21 мільярд євро

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У Європі заморозили російські активи на загальну суму 21,5 млрд євро. Наразі Єврокомісія працює над блокуванням інших, зокрема Центробанку РФ, та шукає легальні шляхи до можливої конфіскації деяких активів.

Про це заявив член ЄК, який займається питаннями юстиції Дідьє Рейндерс, передає Інтерфакс-Україна.

"Нам вдалося заморозити вже 21,5 млрд євро російських олігархів та юридичних осіб, внесених до санкційних списків. Ми продовжимо працювати по інших активах, такими як резерви Центрального банку Росії", – сказав він за результатами першого очного засідання спеціальної робочої групи із заморожених активів, створених при Єврокомісії.

Рейндерс також повідомив, що Брюссель працює над директивою щодо посилення заходів проти тих, хто намагається обійти санкції.

Він зазначив, що ця робота є поетапною і не виключає переходу до процесу конфіскації активів у випадках, коли вони пов'язані з кримінальними злочинами.

"Перший крок – блокувати або заморозити активи. Другий крок – розпочати процес конфіскації у випадках, коли є кримінальні злочини", – зазначив він, підкресливши, що ЄС працює спільно з G7, і що Швейцарія діє в основному в тому ж порядку.

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гроші (542) олігарх (254) росія (14226) Євросоюз (5109)


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