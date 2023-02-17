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Новини
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Пенсії підвищать на 20% з 1 березня, – Шмигаль (оновлено)

пенсия

У березні відбудеться індексація пенсій, виплати для понад 10 мільйонів пенсіонерів зростуть на 20%.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"У 2023 році пенсії для українців знову будуть підвищені. Вже цього березня уряд проведе індексацію пенсій на 20%. Під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", – написав голова уряду.

Він зауважив, що індексація пенсій віжбудеться попри те, що законом про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов'язковою.

Шмигаль уточнив, що індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців.

Він додав, що цього року також зберігаються доплати до пенсії за віком.

"Пенсіонери віком понад 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату в 500 грн. Для пенсіонерів віком 75-80 років – це доплата до 400 грн на місяць, а для пенсіонерів 70-75 років така доплата складає до 300 грн", – нагадав голова уряду.

За словами Шмигаля, загалом цього року держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 млрд грн.

Як повідомлялося, у березні 2021 року пенсії підвищили на 14%, після цього середній розмір такої виплати склав 4400 грн.

Нагадаємо, відсоток, на який проводиться індексація пенсій, відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачені страхові внески за три попередні календарні роки.

Автор: 

пенсіонери (430) Пенсійний фонд (412) пенсія (684) Шмигаль Денис (1491)


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Топ коментарі
+9
знову піднімають пенсії суддям і прокурорам.Якщо взяти пенсію пересічного громадянина і судді, і підняти на 20 процентів, то, всі можуть побачити настільки наше суспільство справедливе до громадян яких зневажливо влада називає ПЕРЕСІЧНИМИ.
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17.02.2023 18:51
+7
не головне на скільки підняли - головне скільки піару, цілий місяць про це дійство розповідають кому не ліньки
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18.02.2023 09:48
+6
Пенсія на 20%,а все подорожчало в два-три рази,і що треба, вас вітати.
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17.02.2023 16:23
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Пенсія на 20%,а все подорожчало в два-три рази,і що треба, вас вітати.
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17.02.2023 16:23 Відповісти
знову піднімають пенсії суддям і прокурорам.Якщо взяти пенсію пересічного громадянина і судді, і підняти на 20 процентів, то, всі можуть побачити настільки наше суспільство справедливе до громадян яких зневажливо влада називає ПЕРЕСІЧНИМИ.
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17.02.2023 18:51 Відповісти
Писали що суддям та держслужбовцям не будуть ************ до закінчення війни
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18.02.2023 19:16 Відповісти
Нельзя повышать пенсии больше 10 тыс гривень. А тут в постановлении я так понял повысят на 20% ВСЕМ-в том числе и тем у кого пенсии были по 100-150 тысяч!
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19.02.2023 13:16 Відповісти
І що?.По вашому не треба піднімати? .А що в параші,заморозили?
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17.02.2023 19:10 Відповісти
ну, якщо це Ви називаєте підіймати, то нехай підіймають!!!
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17.02.2023 19:37 Відповісти
Ну як що ви промовчали про в параші заморозили...,то хай морозять
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17.02.2023 19:47 Відповісти
завжи мало... І за це подяеуйте під час війни. За суллів огидно. Так.
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18.02.2023 05:44 Відповісти
які вибори під час війни? А війна ця ще не на один рік.
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20.02.2023 12:47 Відповісти
Очі пенсам замазуєте???? Яйця були 1,9 -2,0 гр., зараз 6,0-7,0 грн. Усі ціни у три рази рази піднялися!!! Іуди!!!! Всіх синів ізраєлевих на смітник української історії!!!!!
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17.02.2023 20:39 Відповісти
в крематорий
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18.02.2023 21:31 Відповісти
яйця по 17 вже, ви що забули???
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19.02.2023 12:50 Відповісти
Зігуйте вже,вам же ш хочется.
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17.02.2023 20:42 Відповісти
главное судьям (как там Тупицкий поивает закордоном? - голодает небось) депутатанам и другим важным государственным лицам не забыть в первую очередь, а то поиздержались наверное последнее на армию отдавать.
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17.02.2023 23:51 Відповісти
не головне на скільки підняли - головне скільки піару, цілий місяць про це дійство розповідають кому не ліньки
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18.02.2023 09:48 Відповісти
У нас 10 млн депутатів, ментів, СБУ і ін?
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18.02.2023 10:22 Відповісти
Фейковий прем'єр хоче зробити вигляд, що він корисний?
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18.02.2023 11:16 Відповісти
брехуни!!!! казали ж спочатку на 30, потім 24!!!!
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18.02.2023 17:53 Відповісти
На 20% базова заробітна для розрахунку пенсії. Насправді підвищення становитиме 5%.
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18.02.2023 18:32 Відповісти
вже вирахував базова 14000 х1.2=16800 потім множимо на 80% бо я шахтар 13400 та за сверхстаж 300 грн ітого 13700.. + ВПО 2000 =15700 ну хоть шо то
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18.02.2023 19:21 Відповісти
га 15700 прекрасно можно жить
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18.02.2023 21:32 Відповісти
То вам так здаеться..Ми біженці ВПО житло треба знімати.. комунальні платить...все купувати заново бо виїхали з двома валізами... Наше місто окуповане а житло розграбоване як батьків війскових в... першу чергу ..Так шо не заздрить...
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03.03.2023 18:17 Відповісти
Тепер бандити судді чи прокурори отримували 100 000 гр. - будуть отримувати 120 000 гр. а ЛОХторат отримував 2 000 гр. - буде отримувати 2 200 гр. - ЗЕкрасота!!!
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19.02.2023 08:12 Відповісти
можно подумать, счто при пекрасоте что-то было лучше- минималка-1500гр
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19.02.2023 13:45 Відповісти
Чим більш виплати тим більша сума з відсотків це ж математика ..
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19.02.2023 13:52 Відповісти
На скільки піднімуть? На одну гривню, сорок вісім копійок?
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19.02.2023 10:55 Відповісти
Не підвищать, а індексують.
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19.02.2023 13:18 Відповісти
Все одно інфляцію це не перекриє ,але хоч щось ..
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19.02.2023 13:50 Відповісти
Ото пенсіонери наїдяться нарешті... Це ж не ті останні "пів-вареника"...
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19.02.2023 20:06 Відповісти
Нехай Зелений візьме Собі О Ці 20 Грн,Тай заплате комуналку, і купе собі Ліки,або ще краще,нехай Сяде В Інвалідний Візок та Прожиє цілий Місяць лишень НА 2,300-у місяць.Піндоси

Міліграми крутять

А людей за ніщо мають🐷💥👈
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19.02.2023 21:45 Відповісти

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