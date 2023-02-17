Пенсії підвищать на 20% з 1 березня, – Шмигаль (оновлено)

У березні відбудеться індексація пенсій, виплати для понад 10 мільйонів пенсіонерів зростуть на 20%.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"У 2023 році пенсії для українців знову будуть підвищені. Вже цього березня уряд проведе індексацію пенсій на 20%. Під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", – написав голова уряду.

Він зауважив, що індексація пенсій віжбудеться попри те, що законом про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов'язковою.

Шмигаль уточнив, що індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців.

Він додав, що цього року також зберігаються доплати до пенсії за віком.

"Пенсіонери віком понад 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату в 500 грн. Для пенсіонерів віком 75-80 років – це доплата до 400 грн на місяць, а для пенсіонерів 70-75 років така доплата складає до 300 грн", – нагадав голова уряду.

За словами Шмигаля, загалом цього року держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 млрд грн.

Як повідомлялося, у березні 2021 року пенсії підвищили на 14%, після цього середній розмір такої виплати склав 4400 грн.

Нагадаємо, відсоток, на який проводиться індексація пенсій, відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачені страхові внески за три попередні календарні роки.