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Кабмін схвалив новий законопроєкт "Про держрезерви"

шмигаль

Під час засідання 17 лютого Кабінет міністрів схвалив законопроєкт "Про державні резерви".

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Інтерфакс-Україна.

"На минулому засіданні уряду ми схвалили законопроєкт щодо мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. На цьому засіданні уряду ми схвалимо законопроєкт "Про державні резерви", – зазначив він під час засідання.

За словами прем'єра, той держрезерв, який існував в Україні з 1991 року, дуже довго залишався "нащадком радянської системи", а тепер уряд пропонує докорінно змінити підходи до його роботи.

"По-перше, пропонується створити державний матеріальний резерв та окремо мобілізаційний резерв. Мобілізаційний резерв – це наші запаси, які дозволять швидко розгортати додаткові військові виробництва, ремонт військової техніки, відновлення критичної транспортної інфраструктури, відновлення енергосистеми тощо", – пояснив він.

Очільник уряду наголосив, що формування резервів відбуватиметься у продовольчій, медичній, енергетичній та технічній сферах.

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законопроєкт (1672) Кабмін (7756) Шмигаль Денис (1491)


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