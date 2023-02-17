Кабмін схвалив новий законопроєкт "Про держрезерви"

Під час засідання 17 лютого Кабінет міністрів схвалив законопроєкт "Про державні резерви".

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Інтерфакс-Україна.



"На минулому засіданні уряду ми схвалили законопроєкт щодо мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. На цьому засіданні уряду ми схвалимо законопроєкт "Про державні резерви", – зазначив він під час засідання.



За словами прем'єра, той держрезерв, який існував в Україні з 1991 року, дуже довго залишався "нащадком радянської системи", а тепер уряд пропонує докорінно змінити підходи до його роботи.



"По-перше, пропонується створити державний матеріальний резерв та окремо мобілізаційний резерв. Мобілізаційний резерв – це наші запаси, які дозволять швидко розгортати додаткові військові виробництва, ремонт військової техніки, відновлення критичної транспортної інфраструктури, відновлення енергосистеми тощо", – пояснив він.



Очільник уряду наголосив, що формування резервів відбуватиметься у продовольчій, медичній, енергетичній та технічній сферах.