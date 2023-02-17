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Субсидії отримують 2,3 мільйона українців, – Шмигаль

шмигаль

Субсидії в Україні отримують 2,3 млн домогосподарств, а їхній середній розмір становить 1684 грн.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, відкриваючи засідання уряду, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Цього року продовжимо повною мірою виплачувати субсидії найбільш вразливим категоріям. У лютому цього року середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги в Україні становить 1684 грн. Субсидії отримують 2,3 млн. домогосподарств", – сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, уряд також автоматично продовжив виплати внутрішньо переміщеним особам.

Як повідомлялося, у січні 2023 року житлові субсидії та пільги отримували понад 2,6 млн українців, зазначав Пенсійний фонд.

Нагадаємо, з 1 жовтня почалася поетапна передача функції адміністрування системи призначення житлових субсидій від органів соціального захисту населення до органів Пенсійного фонду.

З 1 грудня органи Пенсійного фонду почали приймати звернення на призначення житлових субсидій.

Автор: 

Кабмін (7756) субсидія (611) Шмигаль Денис (1491)


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