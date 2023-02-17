Болгарія та Греція відновлюють проєкт російського нафтопроводу

Після кількох місяців переговорів проєкт нафтопроводу між Бургасом у Болгарії та Александруполісом у Греції був офіційно відновлений.

Так, 16 лютого, була підписана угода про створення робочої групи двох країн для вивчення можливостей реалізації проєкту, пише Euractiv.

"Нафтопровід Александруполіс – Бургас має стратегічне значення для Болгарії, оскільки він дає можливість для реальної диверсифікації та альтернативних поставок неросійської нафти на НПЗ (власником є російський "Лукойл", – ред.) у Бургасі – найбільший на Балканах", – сказав президент Болгарії Румен Радев.

Нафтопровід підвищить "безпеку та ефективність поставок, оскільки він дозволяє уникнути тривалого очікування та ризику проходження танкерів через чорноморські протоки", додав він.

Трубопровід має постачати нафту на російський нафтопереробний завод у Бургасі, яка буде доставлятися танкерами до порту Егейського моря. У довгостроковій перспективі він має на меті повністю замінити російський імпорт сирої нафти морем, особливо тому, що Болгарія має час до 2024 року, доки не закінчиться чинне звільнення від ембарго ЄС щодо російської нафти.

Болгарія також готова співпрацювати з Грецією для масштабного проєкту передачі зеленої енергії з Північної Африки та Близького Сходу через Грецію до Європи.

Наприкінці минулого року ідею відновлення роботи над нафтопроводом активно просував і "Лукойл", аргументуючи, що це дозволить замінити російську нафту, яку зараз теж привозять танкерами через порт Росенець.

Багато років тому проект був розроблений для доставки російської нафти в Егейське море в обхід Босфору, але так і не запустився, оскільки його зупинив місцевий референдум з екологічних міркувань. Цього разу проєкт покликаний доставити нафту з Близького Сходу та інших джерел через грецький порт Егейського моря до болгарського портового міста Бургас на Чорному морі, де розташований єдиний болгарський нафтопереробний завод, що належить "Лукойлу".