Кабмін передав "Нафтогазу" арештовані акції ще кількох "облгазів"

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 17 лютого, погодив передачу "Нафтогазу" арештованих акцій низки газорозподільних компаній ("облгазів").

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Погоджено з метою запобігання ризику виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері пропозицію... щодо передачі в управління АТ "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" ряду активів, на які ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 22.09.2022 у справі N 757/25689/22-к накладено арешт y кримінальному провадженні", – написав Мельничук.

За даними судового реєстру, вказаним рішенням Печерського райсуду Києва було передано в управління АРМА арештовані на вимогу ДБР на 61% акцій "Тернопільгазу", 81,36% акцій "Коростишівгазу", 32,9% акцій "Кіровоградгазу", 14,68% акцій "Хмельницькгазу", 65,77% акцій "Мелітопольгазу", а також по одній акції низки інших "облгазів".

Зауважимо, що контрольний пакет акцій "Кіровоградгазу" вже перебуває у власності "Нафтогазу".

Як повідомлялося, 28 травня Кабінет міністрів вже передав в управління державній компанії "Чорноморнафтогаз", що входить до групи "Нафтогазу", заарештовані активи облгазів, які суд раніше передав Нацагентству з питань корупційних активів (АРМА). Водночас вичерпний перелік переданих активів не був опублікований.

"Нафтогаз України" заявляв, що планує інтегрувати всі арештовані судом у травні минулого року газорозподільчі компанії ("облгази") до новоствореного ТОВ "Газорозподільні мережі", яке на 100% належить "Нафтогазу".

Своєю чергою власники арештованих акцій "облгазів" називають це "рейдерським захопленням".