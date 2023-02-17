Кабмін спростив працевлаштування українських медиків за кордоном

Кабінет міністрів затвердив Порядок проведення верифікації інформації про освіту, кваліфікацію та професійний досвід медичних, фармацевтичних працівників та інших працівників сфери охорони здоров’я.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, ухвалення відповідної постанови уряду дозволить верифікувати інформацію про професійний статус працівників сфери охорони здоровʼя, які працевлаштовуються за кордоном, в тому числі біженців.

У міністерстві пояснили, що з початку війни чимало лікарів, медичних сестер та інших працівників сфери охорони здоровʼя виїхали з України і хочуть працевлаштуватися на роботу за фахом в інших країнах.

Вони звертаються до МОЗ з проханням видати документ, який би підтверджував їхній професійний статус (освіту, кваліфікацію, професійний досвід). Однак усталеного порядку видачі таких документів не було.

Отже, відповідно до постанови:

Працівник сфери охорони здоровʼя має звернутися із заявою про верифікацію до органу управління закладу охорони здоров’я, в якому він/вона працювали до виїзду з України, заповнити верифікаційну анкету та надати сканкопії підтверджувальних документів.

Верифікацію здійснюють, збираючи та перевіряючи достовірність документів про освіту, кваліфікацію та професійний досвід працівника.

Після завершення перевірки верифікатор вносить отримані результати до електронної відомості.

У разі позитивного результату перевірки верифікатор оформляє довідку про освіту, кваліфікацію та професійний досвід працівника (українською та англійською мовами). Сканкопія довідки надсилається на адресу електронної пошти, зазначену медиком у верифікаційній анкеті.

Термін проведення перевірки та ухвалення рішення щодо її результатів становить 30 календарних днів з дня одержання заяви медичного працівника органом управління закладу охорони здоровʼя.

"Видання подібного документа є поширеною практикою для країн ЄС. Уже декілька країн-партнерок України висловили готовність створити спрощену процедуру працевлаштування для українських медичних працівників. Така практика дасть можливість українським медикам тимчасово працевлаштуватися за спеціальністю у закордонні лікувальні заклади", – зазначається у повідомленні МОЗ.