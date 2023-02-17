Активи українських банків за рік зросли на 18%, – НБУ

Чисті активи українських банків за четвертий квартал зросли на 8,6%, за рік – на 17,9%. З огляду на кволий попит на кредити банки переважно нарощували обсяги вкладень у депозитні сертифікати Національного банку та кошти на рахунках в інших банках.

Як повідомляється в огляді банківського сектору НБУ, у четвертому кварталі 2022 року банківський сектор працював стабільно, попри енергетичний терор Росії. Банки надалі відновлювали діяльність мережі у звільнених регіонах та зберігали довіру вкладників.

Обсяги коштів клієнтів зростали, зокрема, тривало збільшення обсягів строкових вкладів населення, швидшими темпами – в іноземній валюті.

Чистий кредитний портфель скорочувався внаслідок пригніченого попиту та зростаючих втрат від кредитного ризику. Частка непрацюючих кредитів надалі зростала.

Попри значні відрахування в резерви, сектор отримав квартальний та річний прибуток. Цьому сприяло подальше зростання процентних та комісійних доходів.

Чисті гривневі корпоративні кредити зменшилися за квартал на 6,7%, валютні – на 5,2% у доларовому еквіваленті. Загалом за 2022 рік чистий корпоративний кредитний портфель у гривні зріс на 0,5%, у валюті – зменшився на 23,9% у доларовому еквіваленті. Державна програма підтримки "Доступні кредити 5-7-9%" залишається головним рушієм гривневого корпоративного кредитування.

Обсяг чистого роздрібного гривневого кредитного портфеля скоротився на 12,6% за квартал та на 32,7% за рік. Основна причина скорочення – зростання резервів під кредитні збитки. Крім того, кволе нове кредитування не компенсує погашення старих позик.

Банки прискорили визнання кредитних втрат внаслідок війни. Питома вага непрацюючих кредитів зросла за квартал на 4,5 в.п., з початку року на 8,1 в. п. – до 38,1%. Передусім за рік зросла частка непрацюючих кредитів фізичним особам.

Банки впродовж четвертого кварталу піднімали ставки за депозитами фізичних осіб і бізнесу та працювали над подовженням їх строковості. Спред між трьохмісячними та річними депозитами збільшився.

Обсяг гривневих коштів фізичних осіб збільшився на 8,3% за квартал та на 31,2% р/р переважно за рахунок зростання залишків на поточних рахунках у державних банках. Водночас підвищення ставок прискорило зростання строкових депозитів у гривні. Кошти населення у валюті зросли за квартал на 8,7% у доларовому еквіваленті. Найвідчутніше зросли строкові вклади населення у валюті. Цьому сприяв дозвіл НБУ купувати валюту онлайн для розміщення на депозитах.

Кошти суб’єктів господарювання у гривні збільшилися за квартал на 18,9% (11,9% р/р) завдяки адаптації бізнесу до умов війни. Приріст коштів бізнесу у валюті склав 1,8% за квартал (+2% р/р).

Частка коштів клієнтів у зобов'язаннях зросла наприкінці року до 87,9%, натомість частка рефінансування НБУ знизилася до 1,8%.

Банківський сектор, попри значні відрахування у резерви, отримав 24,7 млрд грн прибутку за результатами 2022 року, у тому числі 17,3 млрд грн – у четвертому кварталі.

Більшість банків зберігали високу операційну ефективність. Процентні доходи надалі зростали, обстріли енергетичної інфраструктури помірно позначилися на динаміці комісійних доходів, прибуток від операцій із валютою підтримав зростання операційного доходу. Співвідношення операційних витрат і операційного доходу (CIR) у четвертому кварталі становило 39,8% порівняно з 53,8% у відповідному періоді минулого року.

Водночас фінустанови продовжували доформовувати резерви під збитки, спричинені війною. Квартальні відрахування в резерви під кредити становили 21,1 млрд грн. Усього за рік банки сформували 118,8 млрд грн резервів, домінуючу частку з них із початку повномасштабної війни.

Національний банк протягом 2023 року проведе оцінку стійкості банків, щоб з’ясувати коректність відображення якості кредитного портфеля, достатність формування резервів та оцінити реальний розмір регулятивного капіталу. За результатами оцінки буде визначено строки для відновлення банками капіталу, стратегію роботи з непрацюючими активами, графік скасування тимчасових регуляторних послаблень. Більшість фінустанов зможуть відновити капітал завдяки майбутнім прибуткам.

Щоб стимулювати фінустанови до поліпшення строкової структури та нейтралізувати ризики від подальшого зниження частки строкових коштів, НБУ підвищує резервні вимоги для коштів на поточних рахунках та на вимогу. Банкам варто більше уваги звертати на управління ліквідністю, зокрема дотримуватися процентної політики, що стимулюватиме строкові вклади населення. Також необхідно зосередитися на відновленні кредитування та підтримці своїх бізнес-моделей в умовах тривалої війни.