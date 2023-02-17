Українську монету до 30-річчя Незалежності визнали монетою року. ФОТО

Українська пам’ятна монета номіналом 5 гривень "До 30-річчя незалежності України" перемогла в фіналі міжнародного конкурсу "Монета року" від авторитетного нумізматичного видання World Coin New.

"За рішенням журі, до складу якого входило понад 100 експертів з усього світу, українська пам’ятна монета перемогла в фіналі цього конкурсу. Конкуренція була запеклою. До фіналу вийшли монети з України, Канади та Австрії. Проте за нашу монету проголосувала більшість членів журі. Ба більше, перемога здобута з удвічі більшою кількістю голосів за її найближчого конкурента. І це вперше за історію конкурсу монета-переможниця мала такий великий відрив", – повідомили в Національному банку України.

Перед цим українська пам’ятна монета "До 30-річчя незалежності України" (нейзильбер, номіналом 5 гривень) перемогла в номінації "Найхудожніша монета".

На її аверсі зображені лелеки, що летять над полем з вишивкою у стилі традиційних українських візерунків. На реверсі – вишита стрічка, яка нагадує ланцюжок ДНК та символізує код нації.

Раніше повідомлялося, що українські пам’ятні монети увійшли до 10 найкращих монет світу та перемогли у двох номінаціях мужнародного конкурсу "Монета року".