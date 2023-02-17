Виробляли мільйон нелегальних сигарет на добу: СБУ знайшла підпільні фабрики у двох областях. ФОТО

СБУ спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) заблокувала схему підпільного виробництва контрафактної підакцизної тютюнової продукції у промислових обсягах.

Як повідомляє пресцентр СБУ, незаконну діяльність організувало злочинне угруповання, яке діяло на території Миколаївської та Закарпатської областей.

У цих регіонах зловмисники налагодили 3 виробничі лінії з нелегального виготовлення оптових партій тютюнових виробів. За даними слідства, вони щодоби виготовляли до 1 млн цигарок під псевдомарками відомих іноземних брендів.

"Для маскування злочинної діяльності ділки облаштували підпільні цехи на базі покинутих складських приміщень у віддаленій сільській місцевості. Там же встановили поліграфічне обладнання для нанесення фальшивих "торгових знаків", – зазначається у повідомленні.

За даними слідства, сировину для виробництва цигарок закуповували у місцевих фермерів і для конспірації завозили її у мішках з-під комбікорму для тварин. Готову продукцію зловмисники збували до різних регіонів України, а також планували контрабандою переправляти до Євросоюзу за підробленими товарно-транспортними накладними.

Під час обшуків за адресами розташування "виробничих потужностей" правоохоронці виявили технологічні цехи та обладнання, велику кількість сировини, поліграфічну продукцію з нанесеними торговими знаками європейських брендів, а також підготовлений до продажу товар вартістю понад 70 млн грн.

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності організаторів нелегального бізнесу. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 204 та ч. 3 ст. 28 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, вчинене групою осіб за попередньою змовою) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України.