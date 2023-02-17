Виробляли мільйон нелегальних сигарет на добу: СБУ знайшла підпільні фабрики у двох областях. ФОТО
СБУ спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) заблокувала схему підпільного виробництва контрафактної підакцизної тютюнової продукції у промислових обсягах.
Як повідомляє пресцентр СБУ, незаконну діяльність організувало злочинне угруповання, яке діяло на території Миколаївської та Закарпатської областей.
У цих регіонах зловмисники налагодили 3 виробничі лінії з нелегального виготовлення оптових партій тютюнових виробів. За даними слідства, вони щодоби виготовляли до 1 млн цигарок під псевдомарками відомих іноземних брендів.
"Для маскування злочинної діяльності ділки облаштували підпільні цехи на базі покинутих складських приміщень у віддаленій сільській місцевості. Там же встановили поліграфічне обладнання для нанесення фальшивих "торгових знаків", – зазначається у повідомленні.
За даними слідства, сировину для виробництва цигарок закуповували у місцевих фермерів і для конспірації завозили її у мішках з-під комбікорму для тварин. Готову продукцію зловмисники збували до різних регіонів України, а також планували контрабандою переправляти до Євросоюзу за підробленими товарно-транспортними накладними.
Під час обшуків за адресами розташування "виробничих потужностей" правоохоронці виявили технологічні цехи та обладнання, велику кількість сировини, поліграфічну продукцію з нанесеними торговими знаками європейських брендів, а також підготовлений до продажу товар вартістю понад 70 млн грн.
Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності організаторів нелегального бізнесу. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 204 та ч. 3 ст. 28 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, вчинене групою осіб за попередньою змовою) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України.
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В СМИ СБУ афиширует только недоговороспособных клиентов.
Армєйскиє то відомий іноземний бренд?
Ох і розумний…
Аж страшно!!
"Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя."
«І мертвим, і живим…»; 14.XII 1845, В'юнище
Підпільне виробництво контрафактної підакцизної тютюнової продукції у промислових обсягах не сприяє продовженню торговельної угоди України з ЄС на наступний рік.
В Канаді державні школи дуже хороші. Мій син з початкової школи і до випускного ніколи не мав проблем і був задоволений як учителями, так і учнями.
Та якраз в нашому місті зараз гучний скандал, учні приватної християнської школи подали в суд на школу - садисти і педофіли.
Ну а шо ще можна сказати про людину, яка вважає, що її дрова та просо дійсно варті ризику ядерного конфлікта із скаженою рашкою? Варті тієї допомоги що Україна отримала за один рік. Тих збутків від санкцій. Хоча ти ще скажеш, Гейропа з санкцій розбагатіла.
З твоєю логікою скажеш. 😂
Який же мотлох повинен буте в голові, щоб сказати: "кум живе у гетто серед наркоманів. Ось бачите: в Гейропі -- ані гідності, ані честі"
Ну що можна відповісти, окрім: "πздуйте тоді разом в свій православний мохосранск!" 😂😂😂
що ризик ядерної війни трішки відрізнявся б, якби Захід не підтримував Україну?
Навіщо так ганбитись своїми іншими дурницями? Норвегія та СА живуть саме на торгівлі сировиною. Ні, не нафтопродуктами, а crude oil.
у 2020му Україна експортувала дерева на $1.9млрд., імпортувала, доречі, на $1.6млрд.
Скільки допомоги отримала від Гейропи та пиндосів теж за вас гуглити?
- за той рік більше $120млрд.
Тобто, ваші дрова навіть 2% на нашкребають і ніякої погоди не роблять нікому, окрім тих хто краде й знищує Карпати. Чи то все гейропа краде, а не ваші ж вуйки, що ви самі собі за пів-кіло гречки понавибирали? Чи може гейропа повинна стежити, що ви там самі в себе крадете?
Якщо Гейропа дійсно краде й грабує, то чому про це ви не кричите скрізь де можна й не можна.?Хйло у op-ed друкується, а ви соромитеся? В гейропі повно соціалістів та лібералів, що підхватять, й підтримають. Народ там, хоч на вашу недалеку думку майже всі наркомани, але повірте -- неоколоніалізм їм не до смаку, і конкуруюці політ.сили цим швидко скористаються. І не потрібно нікого хватати за руку: достатньо показати макро-економічні метрики. Але у вас лише якісь патетичні волання що, як я показав, навіть здроровому глузду сеперечать.
А знаєте чому? Підозрюю, що ви проплачений провокатор накшталт Ківи й іншої компанії, що на болотах про наркоманську гейропу волають. Невже вважаєте, що Українці у ваш Тайожньій Саюз підуть?
Зараз Трамп та його секта кажуть що взагалі не можна витрачати міл'ярди на Україну -- одну з найкорумпованіших країн, коли не можемо зі своїми злиднями впоратися. А економіка у рецессії. А інфляція пече геть усіх. Демократів ось-ось винесуть і з парламенту, і з Білого Дому. Як ви собі уявляєте відреагує середній реднек або хіпстер на перспективу ядерної війни бо Клінтон якусь бумажку там підписав яка ні до чого не зоов'язує? До 2014го американці взагалі не знали де та Україна, як я не знаю до той Габон, чи ще щось.
Ви самі віддасте пів-хати або сина у бійку де його можуть зарізати? Віддасте за бумажку, що колись підпісав ваш дід? Ні. А самі бажаєте щоб за вас віддавали.
Кожного року в Африці помирає понад 3 мільйони дітей віком до 5 років. Лише за $1 в день можна врятувати чиюсь дитину. Багато ви врятували?
Давайте, "повчить гідності та честі".
Ні, ви чомусь питаєте, чому це вам ще й у 2020му не слали міь'ярди на халяву. Ви бажаєте довічного утримання, чи колись таки плануєте жити за свої кошти?
Я привів саме цифри й факти. Ви -- маніпулюєте й підмінюєте пойняття. Змішуєте борги, що набрали й безвозвратню допомогу. Розікрали свою країну -- і всі вам винуваті, але не ви самі. Самі знищили Карпати, а тепер волаєте що то все Гейропа. Розпродали зброю -- то Гейропа. Набрали кредитів -- теж Гейропа.
Будь ласка, бережіть народні надра, ресурси, та інші багатства -- Захід вас в цьому лише підтримає. Розвивайтеся -- весь світ зараз вболіває за Україну. Заважає "домога", як ви пишите у лапках -- не примушують. А по-перш -- беріть відповідальність за свої вчинки.
Бо розкрасити й просрати, а потім на Гейропу верещати -- так ви лише лицемірству зможете повчити.
наступний кроком звинуватиш Захід у війні? Я ж кажу -- ви за паРаші. ЧатГПТ, чи що на Українську перекладає?
Слухайте, а віддайте мені свою хату? Я напишу папірець, що через рік поверну ще й мільйон накину.
Як би гарантії були прописані більш жорстко -- і заходу зараз було б леше допомогу давати, а може й свій контингент вводити. Віддали, а тепер на інших киваєте.
Я вже написав як працює демократія. Це не північна Корея, не паРаша. Потрібно увсвідомлювати й бути вдячними тим "наркоманам", що у свою кризу бідкаються за Україну й переймаються її горем.
Але якщо Трамп і секта виграють -- буде дуже важко. Така вона, ця демократія.
А стосовно гарантій, то про то і мова, вони навіть знищення зброї недофінансували, а не те що гарантії виконати. США щорічно витрачала 100 млрд. доларів на ті ціни в рік на протистояння тому ядерному потенціалу, який був на теренах України.
ані пакістан, ані п. корею "якось" змусити не можуть. А тут про пручання й чути не було.
Хату на мене коли перепишите за папірець? я вас змушую! і вашу відмову не підпишу.
потім разкажете жінці та дітям, що я вас "якось змусив"
що у відповідь? Підтасовки та брехня, що за гум.допомогу треба буде з відсотками віддавати ну й "А чому в 2020му нічого не подарували?"
Ні, ви не кажете як виправити помилки. Перечитайте себе. Ви кругом шукаєте винуватих та винних.
Окрім ЯЗ розбазарили звичайну. Україна була до зубів озброєна звичайною. Де все те? Теж наркомани та Гейропа?
Як я казав, зараз світ вболіває за Україну, зараз більшість Українців дійсно дають приклад у мужності, вірності, любові до своєї країни. А ваші тези я вважаю руйнівними, і який приклад вони дають я теж писав. Не треба так.
Та ні, все прочитали, бо зразу почали питати: "а за 2020й скільки?"
Кажете то все кредити? І МВФ слав зброю на міл'ярди за відсотки? 🙄
буду радий побачити ваші посилання.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_military_aid_to_Ukraine_during_the_Russo-Ukrainian_War List of military aid to Ukraine during the Russo-Ukrainian War - Wikipedia
Ви накидали до купи всі кредити, що набрали щей й за часів Януковича, й волаєте, "а чому це борг віддавати потрібно?"
То не беріть! Теж примусили? ЯЗ віддати прям примусили, кредити набрати примусили. Всі винні, але не свої клептократи. Ні, так ви проблему не вирішите. Треба починати з своєї голови.
Можна банкрутсво оголосити й нічого не віддавати. Але те здебільшо контрпродуктивно.
Я вам намагався розтулмачити у яких обмеженнях діють уряди Заходу: треба постійно переконувати своїх наркоманів-гейропейців. Але, здається ви того не почули. Ну, так то у вас робота така, розумію.
шо пропонуєте? -- плюнути в обличчя гейропейцям, хай утираються? Що далі?
Корупція -- головний ворог.
Така відсутність відповідальності, що здається навіть стимулює більше й швидше хапати, бо як спіймають -- звільнять.
Інші, що навпаки були обізнані -- ті взагалі непричетні.
З такою клептократією пропонована вами експроприація нас зробить скоріш Зімбабве, бо нафти як у Вінесуели в нас немає.
І при цьому ви ще впевнены, що якщо "повернете" -- ті активи запрацюють краще ніж у Вінесуелі? Бо ті що розкрали, красти перестануть? Чи в чому така впевненість? Чи то ви просто мрієте про сферичний комунізм у вакуумі не звертаючи уваги на реальність?
Також я чомусь певен, що майже весь капітал втече за ніч, якщо керівництво навіть кашляне за експропріацію. Можливо в нас золота та нафти як в параші, щоб не перейматись?
"національна риса, вміє українець будувати державно!"
...а також інші 14 республік. Совпадение?(с)
Якщо ви топите за СРСР -- не соромтесь. Я теж совкодрочер. АЛЕ: все що розкрали вже не повернеш. Як ту експроприацію у своїх казочках не називайте -- вийде Зімбабве. Може трохи Венесуела, бо є ж таки якісь ресурси. І ось тоді, як ви й мрієте Рассия "прийме" нас о свою "сім'ю народів" -- більше ніякого мвф та хижаків-капіталістів. І ковбаса по 3,20!
Є достатньо механізмів, щоб надра та активи працювали на користь народу. Але ж ви Маркса та Леніна почитали.
Також, не треба кредити -- не беріть. Чи теж змушують?
Гум.допомога не до смаку -- плюньте на ті міл'ярди, своїх дівати нікуди. А ще краще плюньте в очі тим капіталістам за ту допомгу.
А так ви царя хочете! Чи султана?
хоча в норвегії він чисто номінальний, с СА не плутайте.
А я вас майже з комуністом сплутав! Шо ж ви зразу не сказали?
Чи за яку саме зміну системи влади ви тут топите? тільки не треба знов починати "мы за всё хорошее".
"це інше ніж еспрпріація"
Як хочте називайте. Уго теж красиво обмальовував. 7млн вже втекли. А як красиво співав. Авжеж, якщо султаном будете ви, то такого не трапиться.
"Тобто, це неможливо зробити."
Ну, контр-приклад однієї з самих корумпованих країн, натякає, що там є також інші фактори Це як на прикладі інваліда стверджувати, що люди ходити не здатні. )) Але для вашої логіки -- норм.
А те, що ви дуже старемно не помічаєте країни, де видобуток ведеться приватними компаніями, де майже всі промислові активи належать приватним компаніям, це вас зовсім не бентежить? Те, що ви так старанно заплющуюєте очі вам самому ні на що не натякає?
Я вам привів досить прикладів, що саме те що пропонуєте ви -- "неможливо зробити". Але ж вам так Зімбабве довподоби.
"неможливо повернути..."
відкрию таємницю: навіть можливо не повернути. Є й менш ексцентричні приклади по реструктурізації.
Але ви більше тим капіталістам в очі плюйте, щоб скоріш вже до "рассеи-матушки в лоно".
"нічого нормально державного не побудували, ...а населення ціх "паразитів" "
авжеж, окрім вас кацапів-шовіністів ніхто не працював, -- все на вашому горбі побудовано.
Якщо вам не соромно, не могли б розказати про себе?
дякую за змістовну відповідь, але я не бачу як запропоновані вами шляхи не зруйнують Україну зовсім.
Бо вони свої баобаби попиляють, покрадуть, потім будуть кредене продавати, а нас ще й звинуватать.
Це я розумію, що ви провокатор за болот, тому не переймаюся.
читайте вище. Хоча, не давайте мені заважати вашим мріям про Аврору, броневічок, штурм Зимнього. Ви себе там Чавесом, Кастро чи Мугабе уявляєте?
Все, не заважаю. Приємних мрій!
Чи дах у ботів зовсім поїхав?
Чи вже злиняв із України та коменти строчиш проплачені?
в них же нема стукачів в кожному селі на кожній вулиці