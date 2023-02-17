БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
108 268 91

Виробляли мільйон нелегальних сигарет на добу: СБУ знайшла підпільні фабрики у двох областях. ФОТО

сбу

СБУ спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) заблокувала схему підпільного виробництва контрафактної підакцизної тютюнової продукції у промислових обсягах.

Як повідомляє пресцентр СБУ, незаконну діяльність організувало злочинне угруповання, яке діяло на території Миколаївської та Закарпатської областей.

У цих регіонах зловмисники налагодили 3 виробничі лінії з нелегального виготовлення оптових партій тютюнових виробів. За даними слідства, вони щодоби виготовляли до 1 млн цигарок під псевдомарками відомих іноземних брендів.

"Для маскування злочинної діяльності ділки облаштували підпільні цехи на базі покинутих складських приміщень у віддаленій сільській місцевості. Там же встановили поліграфічне обладнання для нанесення фальшивих "торгових знаків", – зазначається у повідомленні.

За даними слідства, сировину для виробництва цигарок закуповували у місцевих фермерів і для конспірації завозили її у мішках з-під комбікорму для тварин. Готову продукцію зловмисники збували до різних регіонів України, а також планували контрабандою переправляти до Євросоюзу за підробленими товарно-транспортними накладними.

Під час обшуків за адресами розташування "виробничих потужностей" правоохоронці виявили технологічні цехи та обладнання, велику кількість сировини, поліграфічну продукцію з нанесеними торговими знаками європейських брендів, а також підготовлений до продажу товар вартістю понад 70 млн грн.

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності організаторів нелегального бізнесу. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 204 та ч. 3 ст. 28 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, вчинене групою осіб за попередньою змовою) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Виробляли мільйон нелегальних сигарет на добу: СБУ знайшла підпільні фабрики у двох областях 01

Виробляли мільйон нелегальних сигарет на добу: СБУ знайшла підпільні фабрики у двох областях 02

Виробляли мільйон нелегальних сигарет на добу: СБУ знайшла підпільні фабрики у двох областях 03

Виробляли мільйон нелегальних сигарет на добу: СБУ знайшла підпільні фабрики у двох областях 04

Виробляли мільйон нелегальних сигарет на добу: СБУ знайшла підпільні фабрики у двох областях 05

Автор: 

СБУ (1538) тютюн (336) електронні сигарети (53) Бюро економічної безпеки (412)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+15
Та ти шо?! Таки знайшла?..
І одразу ж взяла під свій дах...
показати весь коментар
17.02.2023 17:59
+13
...вони щодоби виготовляли до 1 млн цигарок під псевдомарками відомих іноземних брендів Джерело: https://biz.censor.net/n3400466
Армєйскиє то відомий іноземний бренд?
показати весь коментар
17.02.2023 18:01
+13
Не, видать не договорились.
В СМИ СБУ афиширует только недоговороспособных клиентов.
показати весь коментар
17.02.2023 18:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ти шо?! Таки знайшла?..
І одразу ж взяла під свій дах...
показати весь коментар
17.02.2023 17:59 Відповісти
Не, видать не договорились.
В СМИ СБУ афиширует только недоговороспособных клиентов.
показати весь коментар
17.02.2023 18:28 Відповісти
не всегда, кацап, не тупи
показати весь коментар
17.02.2023 23:11 Відповісти
...вони щодоби виготовляли до 1 млн цигарок під псевдомарками відомих іноземних брендів Джерело: https://biz.censor.net/n3400466
Армєйскиє то відомий іноземний бренд?
показати весь коментар
17.02.2023 18:01 Відповісти
це було спецзамовлення від друга баканаффа
показати весь коментар
18.02.2023 12:53 Відповісти
Коротше кажучи вдарили по українським фермерам, які постачали тютюн, ще бахнули по українському виробнику... краще будемо у іноземних компаній закуповувати
показати весь коментар
17.02.2023 18:24 Відповісти
Це мабуть, і є та глибина КОРУПЦІЇ, що Зеленський звітує!!
Ох і розумний…
Аж страшно!!

"Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя."

«І мертвим, і живим…»; 14.XII 1845, В'юнище
показати весь коментар
17.02.2023 18:32 Відповісти
Єврокомісія планує запропонувати країнам ЄС продовжити лібералізацію торгівлі з Україною ще на рік. "Торік ми скасували всі мита та квоти для товарів з України. Це був великий успіх. Сьогодні я можу анонсувати, що ми запропонуємо продовжити цю торговельну угоду на наступний рік", - заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der *****) під час свого останнього візиту до Києва, який відбувся 3 лютого.

Підпільне виробництво контрафактної підакцизної тютюнової продукції у промислових обсягах не сприяє продовженню торговельної угоди України з ЄС на наступний рік.
показати весь коментар
17.02.2023 18:43 Відповісти
Коли хороший сусід пускає свого сусіда-погорільця до до себе, то очікує, що ноги на стіл ніхто не буде закидати і воду після себе буде спускати навіть якщо "під ракетними обстрілами та в умовах коли населення сиділи в темноті без електрики".
показати весь коментар
19.02.2023 19:41 Відповісти
Не маю часу та й бажання довго сперечатись.

В Канаді державні школи дуже хороші. Мій син з початкової школи і до випускного ніколи не мав проблем і був задоволений як учителями, так і учнями.

Та якраз в нашому місті зараз гучний скандал, учні приватної християнської школи подали в суд на школу - садисти і педофіли.
показати весь коментар
19.02.2023 22:21 Відповісти
"цигарки що вироблялись підпільно" - підпільно йдуть на продаж в ЕС !
показати весь коментар
19.02.2023 22:38 Відповісти
Ви в Україні, то чого ж я буду сперечатись, краще знаєте.
показати весь коментар
19.02.2023 22:52 Відповісти
напиши ще "Гейропа не прайдьот! Не атдадим наши нєдра і багатства!" і вас можна запускати на рашатудей.

Ну а шо ще можна сказати про людину, яка вважає, що її дрова та просо дійсно варті ризику ядерного конфлікта із скаженою рашкою? Варті тієї допомоги що Україна отримала за один рік. Тих збутків від санкцій. Хоча ти ще скажеш, Гейропа з санкцій розбагатіла.
З твоєю логікою скажеш. 😂

Який же мотлох повинен буте в голові, щоб сказати: "кум живе у гетто серед наркоманів. Ось бачите: в Гейропі -- ані гідності, ані честі"

Ну що можна відповісти, окрім: "πздуйте тоді разом в свій православний мохосранск!" 😂😂😂
показати весь коментар
20.02.2023 16:54 Відповісти
От цікаво, ви інших людей за дурників вважаєте, чи самому якось не дуже доходить,
що ризик ядерної війни трішки відрізнявся б, якби Захід не підтримував Україну?
Навіщо так ганбитись своїми іншими дурницями? Норвегія та СА живуть саме на торгівлі сировиною. Ні, не нафтопродуктами, а crude oil.

у 2020му Україна експортувала дерева на $1.9млрд., імпортувала, доречі, на $1.6млрд.
Скільки допомоги отримала від Гейропи та пиндосів теж за вас гуглити?
- за той рік більше $120млрд.
Тобто, ваші дрова навіть 2% на нашкребають і ніякої погоди не роблять нікому, окрім тих хто краде й знищує Карпати. Чи то все гейропа краде, а не ваші ж вуйки, що ви самі собі за пів-кіло гречки понавибирали? Чи може гейропа повинна стежити, що ви там самі в себе крадете?

Якщо Гейропа дійсно краде й грабує, то чому про це ви не кричите скрізь де можна й не можна.?Хйло у op-ed друкується, а ви соромитеся? В гейропі повно соціалістів та лібералів, що підхватять, й підтримають. Народ там, хоч на вашу недалеку думку майже всі наркомани, але повірте -- неоколоніалізм їм не до смаку, і конкуруюці політ.сили цим швидко скористаються. І не потрібно нікого хватати за руку: достатньо показати макро-економічні метрики. Але у вас лише якісь патетичні волання що, як я показав, навіть здроровому глузду сеперечать.

А знаєте чому? Підозрюю, що ви проплачений провокатор накшталт Ківи й іншої компанії, що на болотах про наркоманську гейропу волають. Невже вважаєте, що Українці у ваш Тайожньій Саюз підуть?
показати весь коментар
21.02.2023 08:05 Відповісти
Так паРаша теж підписала. Допомогло? Потім з'ясовується що "меморандум" це так -- просто бумажка про добрі наміри. І всі вам винні, але не ті що просрасрали та розкрали.

Зараз Трамп та його секта кажуть що взагалі не можна витрачати міл'ярди на Україну -- одну з найкорумпованіших країн, коли не можемо зі своїми злиднями впоратися. А економіка у рецессії. А інфляція пече геть усіх. Демократів ось-ось винесуть і з парламенту, і з Білого Дому. Як ви собі уявляєте відреагує середній реднек або хіпстер на перспективу ядерної війни бо Клінтон якусь бумажку там підписав яка ні до чого не зоов'язує? До 2014го американці взагалі не знали де та Україна, як я не знаю до той Габон, чи ще щось.

Ви самі віддасте пів-хати або сина у бійку де його можуть зарізати? Віддасте за бумажку, що колись підпісав ваш дід? Ні. А самі бажаєте щоб за вас віддавали.

Кожного року в Африці помирає понад 3 мільйони дітей віком до 5 років. Лише за $1 в день можна врятувати чиюсь дитину. Багато ви врятували?
Давайте, "повчить гідності та честі".
Ні, ви чомусь питаєте, чому це вам ще й у 2020му не слали міь'ярди на халяву. Ви бажаєте довічного утримання, чи колись таки плануєте жити за свої кошти?

Я привів саме цифри й факти. Ви -- маніпулюєте й підмінюєте пойняття. Змішуєте борги, що набрали й безвозвратню допомогу. Розікрали свою країну -- і всі вам винуваті, але не ви самі. Самі знищили Карпати, а тепер волаєте що то все Гейропа. Розпродали зброю -- то Гейропа. Набрали кредитів -- теж Гейропа.

Будь ласка, бережіть народні надра, ресурси, та інші багатства -- Захід вас в цьому лише підтримає. Розвивайтеся -- весь світ зараз вболіває за Україну. Заважає "домога", як ви пишите у лапках -- не примушують. А по-перш -- беріть відповідальність за свої вчинки.
Бо розкрасити й просрати, а потім на Гейропу верещати -- так ви лише лицемірству зможете повчити.
показати весь коментар
21.02.2023 19:17 Відповісти
"під їхнім тиском, а не РФ"
наступний кроком звинуватиш Захід у війні? Я ж кажу -- ви за паРаші. ЧатГПТ, чи що на Українську перекладає?

Слухайте, а віддайте мені свою хату? Я напишу папірець, що через рік поверну ще й мільйон накину.
показати весь коментар
21.02.2023 20:07 Відповісти
Я ж кажу, що віддали нізащо.
Як би гарантії були прописані більш жорстко -- і заходу зараз було б леше допомогу давати, а може й свій контингент вводити. Віддали, а тепер на інших киваєте.
Я вже написав як працює демократія. Це не північна Корея, не паРаша. Потрібно увсвідомлювати й бути вдячними тим "наркоманам", що у свою кризу бідкаються за Україну й переймаються її горем.
Але якщо Трамп і секта виграють -- буде дуже важко. Така вона, ця демократія.
показати весь коментар
21.02.2023 20:42 Відповісти
Нічого не вирішувала, але дуже недешеві ядерні заряди вивезли до них, а не в штати.
показати весь коментар
21.02.2023 21:07 Відповісти
Потім кацапи переробляли ядерні боєголовки в ядерне паливо і 10 відсотків електроенергії в США 20 років були з нього. А нам США так навіть і не профінансували знищення палива ракетоносіїв чи рекультивації земель з підірваних ядерних шахт.
показати весь коментар
21.02.2023 21:29 Відповісти
Про технології не треба, в нас все було, і спеціалісти, які виїхали в ту де КНР. Налагодженого процесу переробки, тим більш в таких обсягах, не було і в кацапів, вони його створили. І уран ми добували і дослідні інститути, все було. Кацапи не тільки в США це паливо продавали, а і самі десятиліття ним користувались, це шалені суми. А те що США ці суми упустила, то це про відсутність впливу рашки. І Штати ніколи не цікавило, чи щось коштовне їм належить чи ні, з того же Іраку всі старовині цінності вивезли, а це частина Месопотамії.
А стосовно гарантій, то про то і мова, вони навіть знищення зброї недофінансували, а не те що гарантії виконати. США щорічно витрачала 100 млрд. доларів на ті ціни в рік на протистояння тому ядерному потенціалу, який був на теренах України.
показати весь коментар
21.02.2023 21:50 Відповісти
Вони досі кацапів побоюються, вже після того як побачили, що таке друга армія світу. Хоча, вони вивезли до кацапів ядерну зброю, бо то була спецоперація, за тиждень провернули, а якщо до себе вивозили, то це було би довго. А спецоперація, бо ВР відмовилась відмовлятися від ядерної зброї, то США пообіцяли візит голови Пентагону, стосовно того, що буде членство у НАТО за це, і пока його чекали, вони проплатили Кравчуку та його прем'єру Кучми і вивезли.
показати весь коментар
21.02.2023 22:12 Відповісти
ВР проголосувала за це вже по факту, коли зброї в Україні вже не було, а до цього навпаки за це не голосувала.
показати весь коментар
21.02.2023 22:50 Відповісти
самі злили а тепер "якось змусили".
ані пакістан, ані п. корею "якось" змусити не можуть. А тут про пручання й чути не було.

Хату на мене коли перепишите за папірець? я вас змушую! і вашу відмову не підпишу.
потім разкажете жінці та дітям, що я вас "якось змусив"
показати весь коментар
22.02.2023 17:32 Відповісти
цифри я приводив. Скільки дерева продали, скільки купили. Скільки допомоги отримали. Який відскоток теє дерево від допопомоги.

що у відповідь? Підтасовки та брехня, що за гум.допомогу треба буде з відсотками віддавати ну й "А чому в 2020му нічого не подарували?"

Ні, ви не кажете як виправити помилки. Перечитайте себе. Ви кругом шукаєте винуватих та винних.
Окрім ЯЗ розбазарили звичайну. Україна була до зубів озброєна звичайною. Де все те? Теж наркомани та Гейропа?

Як я казав, зараз світ вболіває за Україну, зараз більшість Українців дійсно дають приклад у мужності, вірності, любові до своєї країни. А ваші тези я вважаю руйнівними, і який приклад вони дають я теж писав. Не треба так.
показати весь коментар
21.02.2023 20:28 Відповісти
пагано читали: "більше $120млрд"?
Та ні, все прочитали, бо зразу почали питати: "а за 2020й скільки?"

Кажете то все кредити? І МВФ слав зброю на міл'ярди за відсотки? 🙄
буду радий побачити ваші посилання.
показати весь коментар
21.02.2023 21:04 Відповісти
"Звідки цифра?" Звідси. Фінансова допомога -- десь третина.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_military_aid_to_Ukraine_during_the_Russo-Ukrainian_War List of military aid to Ukraine during the Russo-Ukrainian War - Wikipedia

Ви накидали до купи всі кредити, що набрали щей й за часів Януковича, й волаєте, "а чому це борг віддавати потрібно?"
То не беріть! Теж примусили? ЯЗ віддати прям примусили, кредити набрати примусили. Всі винні, але не свої клептократи. Ні, так ви проблему не вирішите. Треба починати з своєї голови.
Можна банкрутсво оголосити й нічого не віддавати. Але те здебільшо контрпродуктивно.

Я вам намагався розтулмачити у яких обмеженнях діють уряди Заходу: треба постійно переконувати своїх наркоманів-гейропейців. Але, здається ви того не почули. Ну, так то у вас робота така, розумію.

шо пропонуєте? -- плюнути в обличчя гейропейцям, хай утираються? Що далі?
показати весь коментар
22.02.2023 18:16 Відповісти
Вінесуелі націоналізація не дуже допомогла.

Корупція -- головний ворог.
Така відсутність відповідальності, що здається навіть стимулює більше й швидше хапати, бо як спіймають -- звільнять.
Інші, що навпаки були обізнані -- ті взагалі непричетні.

З такою клептократією пропонована вами експроприація нас зробить скоріш Зімбабве, бо нафти як у Вінесуели в нас немає.
показати весь коментар
22.02.2023 20:19 Відповісти
Я згоден, що розкрали й наприхватизовували. Крали все, що могли вкрасти.

І при цьому ви ще впевнены, що якщо "повернете" -- ті активи запрацюють краще ніж у Вінесуелі? Бо ті що розкрали, красти перестануть? Чи в чому така впевненість? Чи то ви просто мрієте про сферичний комунізм у вакуумі не звертаючи уваги на реальність?
Також я чомусь певен, що майже весь капітал втече за ніч, якщо керівництво навіть кашляне за експропріацію. Можливо в нас золота та нафти як в параші, щоб не перейматись?

"національна риса, вміє українець будувати державно!"
...а також інші 14 республік. Совпадение?(с)
Якщо ви топите за СРСР -- не соромтесь. Я теж совкодрочер. АЛЕ: все що розкрали вже не повернеш. Як ту експроприацію у своїх казочках не називайте -- вийде Зімбабве. Може трохи Венесуела, бо є ж таки якісь ресурси. І ось тоді, як ви й мрієте Рассия "прийме" нас о свою "сім'ю народів" -- більше ніякого мвф та хижаків-капіталістів. І ковбаса по 3,20!

Є достатньо механізмів, щоб надра та активи працювали на користь народу. Але ж ви Маркса та Леніна почитали.
Також, не треба кредити -- не беріть. Чи теж змушують?
Гум.допомога не до смаку -- плюньте на ті міл'ярди, своїх дівати нікуди. А ще краще плюньте в очі тим капіталістам за ту допомгу.
показати весь коментар
28.02.2023 06:19 Відповісти
"зміни системи влади по зразку..."
А так ви царя хочете! Чи султана?
хоча в норвегії він чисто номінальний, с СА не плутайте.
А я вас майже з комуністом сплутав! Шо ж ви зразу не сказали?
Чи за яку саме зміну системи влади ви тут топите? тільки не треба знов починати "мы за всё хорошее".

"це інше ніж еспрпріація"
Як хочте називайте. Уго теж красиво обмальовував. 7млн вже втекли. А як красиво співав. Авжеж, якщо султаном будете ви, то такого не трапиться.

"Тобто, це неможливо зробити."
Ну, контр-приклад однієї з самих корумпованих країн, натякає, що там є також інші фактори Це як на прикладі інваліда стверджувати, що люди ходити не здатні. )) Але для вашої логіки -- норм.
А те, що ви дуже старемно не помічаєте країни, де видобуток ведеться приватними компаніями, де майже всі промислові активи належать приватним компаніям, це вас зовсім не бентежить? Те, що ви так старанно заплющуюєте очі вам самому ні на що не натякає?
Я вам привів досить прикладів, що саме те що пропонуєте ви -- "неможливо зробити". Але ж вам так Зімбабве довподоби.

"неможливо повернути..."
відкрию таємницю: навіть можливо не повернути. Є й менш ексцентричні приклади по реструктурізації.
Але ви більше тим капіталістам в очі плюйте, щоб скоріш вже до "рассеи-матушки в лоно".

"нічого нормально державного не побудували, ...а населення ціх "паразитів" "
авжеж, окрім вас кацапів-шовіністів ніхто не працював, -- все на вашому горбі побудовано.

Якщо вам не соромно, не могли б розказати про себе?
показати весь коментар
01.03.2023 22:11 Відповісти
нажаль ви себе тут видалили.

дякую за змістовну відповідь, але я не бачу як запропоновані вами шляхи не зруйнують Україну зовсім.
показати весь коментар
13.03.2023 21:20 Відповісти
На місті пересічного реднека, якби якби якийсь габонець мені тут втулював про "макарони та кетчуп Анк Бенс", я б його нах послав і ще й сенатору написав би, що б не витрачав міл'ярди на тих габонців, і взагалі не мав з ними справи.

Бо вони свої баобаби попиляють, покрадуть, потім будуть кредене продавати, а нас ще й звинуватать.

Це я розумію, що ви провокатор за болот, тому не переймаюся.
показати весь коментар
22.02.2023 15:42 Відповісти
"як вийти з ситуації"
читайте вище. Хоча, не давайте мені заважати вашим мріям про Аврору, броневічок, штурм Зимнього. Ви себе там Чавесом, Кастро чи Мугабе уявляєте?
Все, не заважаю. Приємних мрій!
показати весь коментар
28.02.2023 06:34 Відповісти
Будуть викуповувати обладнання. При Авакові викуповували.....
показати весь коментар
17.02.2023 19:04 Відповісти
А зелені кричали, що головний злодій у Львові, в Винниках... Тобто себе прикривали.
показати весь коментар
17.02.2023 19:16 Відповісти
А націоналізувати і випускати легально цигарки? Кінцевому бенефіціару штраф солідний на користь ЗСУ... А всім працюючи легальну зарплату і роботу, стаж. І марки/назви цигарок свої.
показати весь коментар
17.02.2023 19:19 Відповісти
Угу,і у державного підпр-ва собівартість виросте в 3раза.
показати весь коментар
17.02.2023 20:31 Відповісти
В деяких важливих секторах має бути державний контроль. А у цьому випадку треба легалізувати підприємства та не заважати заробляти і платити податки. Продавати не під відомими брендами а під своїми. Хай би на час війни працювали за меншими податками для розвитку підприємств. Якщо тіньовикам було вигідно....
показати весь коментар
19.02.2023 12:35 Відповісти
І за скільки років ніхто нічого не знав,маю на увазі правоохоронні органи.
показати весь коментар
17.02.2023 19:26 Відповісти
Відосики для любитилів кварталу
показати весь коментар
17.02.2023 20:13 Відповісти
Ключове - виробляли, не крали ж....
показати весь коментар
17.02.2023 20:17 Відповісти
Ключове, що нема сплати податків, у тому числі на збройні сили, що тебе дурню захищають!
Чи дах у ботів зовсім поїхав?
Чи вже злиняв із України та коменти строчиш проплачені?
показати весь коментар
18.02.2023 04:08 Відповісти
Оскільки більша частина податків просто розкрадається, то люди тут хоча б не крадуть у народу. Чи ти тупе вже зовсім? А на захист взагалі Захід гроші дає, бо за 30 років розкрадене усе. Значить мільйонні зарплати усяким керівникам його не цікавлять, мільярдні списання олігархам теж, відкати на великому крадівництві також, та багато ще чого, а тут повчати дебілоїд вилізло. Поки влада не буде чесною з своїми громадянами, доти й будуть ухиляння усіх від сплати податків.
показати весь коментар
18.02.2023 09:49 Відповісти
кулибины хреновы ,,мировые марки" умиляет!,,армейские" ,,астра" (даже не мог предположить что это ,,мировые брэнды" )
показати весь коментар
17.02.2023 21:50 Відповісти
Комусь гроші забули завезти мабуть
показати весь коментар
17.02.2023 23:39 Відповісти
Потрібно взагалі заборонити торгівлю цигарками і вигнати з України тютюнові фабрики. Також потрібно заборонити весь алкоголь, і ввести сухий закон. Впевнений, наші захисники не курять і не п'ють. Святкувати будемо після перемоги.
показати весь коментар
18.02.2023 09:17 Відповісти
Пропоную тебе заборонити, вали нах з моєї країни
показати весь коментар
18.02.2023 11:01 Відповісти
З такою терпимістю до іншої думки - ти часом не москалик?
показати весь коментар
18.02.2023 16:38 Відповісти
точно вырубать все виноградники , закрыть ***** все спиртзаводы , пивзаводы , будем как у ***** боярышник бухать и беломор по карточкам как при горбачеве
показати весь коментар
19.02.2023 18:20 Відповісти
якого це сбу займаєця економічними злочинами, в країні війна куча спецагентів а вони бізнесом займаюця...
показати весь коментар
18.02.2023 11:43 Відповісти
Так безпечніше, та не так страшно.
показати весь коментар
18.02.2023 18:34 Відповісти
кто відкрив той і закрив.. винні будуть упаковшікі робітникі найняті на вулиці
показати весь коментар
18.02.2023 11:56 Відповісти
Ну да, селяне выращивали гектары табака, фуры с этим тобаком ехали на какие-то полузаброшенные склады, по дорогам, где проезжает одна фура в день, и потом так же обратно с готовой продукцией, всё это без документов и это никому не показалось подозрительным.
показати весь коментар
18.02.2023 23:05 Відповісти
Ніхто не в курсі, скільки коштує тютюнова ліцензія від СБУ на півроку?
показати весь коментар
19.02.2023 03:39 Відповісти
голова громади, дільничий та слідаки про це не знали
в них же нема стукачів в кожному селі на кожній вулиці
показати весь коментар
20.02.2023 11:19 Відповісти
Поки покарання за нелегальне виробництво буде практично "безкоштовним" все буде на "статус кво". Заробляти міліони а штраф тисячі.
показати весь коментар
20.02.2023 13:52 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 