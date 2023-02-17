В Instagram запустять аналог Telegram-каналів

Компанія Meta представила канали трансляції в соціальній мережі Instagram. Вони стануть загальнодоступним інструментом обміну повідомленнями "один до багатьох", куди творці можуть запрошувати всіх своїх підписників і ділитися текстовими, відео- та фотооновленнями.

Як ідеться в блозі компанії, із 17 лютого почалося тестування нової функції за участю кількох авторів із США, незабаром вона буде запущена для більшої кількості авторів.

Творці також можуть використовувати голосові нотатки, щоб ділитися своїми останніми оновленнями та закулісними моментами, і навіть створювати опитування для краудсорсингу відгуків шанувальників. Лише творці можуть надсилати повідомлення в каналах трансляції, а підписники можуть реагувати на вміст і голосувати в опитуваннях.

У найближчі місяці до каналів трансляції буде додано більше функцій.

Щойно творець отримає доступ до каналів трансляції та надішле перше повідомлення зі своєї скриньки вхідних в Instagram, його підписники отримають одноразове сповіщення про приєднання до каналу. Будь-хто може знайти канал трансляції та переглянути вміст, але лише підписники, які приєднаються до каналу, отримуватимуть сповіщення про оновлення.

Підписники можуть будь-коли покинути або вимкнути канали трансляції, а також можуть контролювати свої сповіщення від творців, перейшовши в профіль автора, торкнувшись значка дзвоника та вибравши "канал трансляції".

Окрім сповіщення про запрошення, підписники не отримають жодних інших сповіщень про канал трансляції, якщо вони не додадуть канал до своєї папки "Вхідні". Щойно канал буде додано до папки "Вхідні", він з’явиться серед інших ланцюжків повідомлень, а сповіщення будуть увімкнені та працюватимуть як будь-який інший чат.