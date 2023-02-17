Український агрохолдинг GNT Group виграв черговий суд у кредиторів

17 лютого Печерський районний суд Києва ухвалив рішення на користь ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл" (актив холдингу GNT Group), яке завантажує кораблі в одеському порту для експорту по "Зерновій угоді".

Зокрема суд задовольнив заяву компанії та скасував заходи забезпечення щодо неї, стало відомо з пресрелізу GNT Group.

GNT Group наголошує, що його спір з кредиторами має вирішуватися арбітражним судом у Великобританії – тому українські та навіть інші міжнародні суди мають забезпечити інтереси холдингу та захистити його активи від спроб рейдерського захоплення.

Як зазначають у GNT Group, Argentem Creek Partners та Madison Pacific Trust Ltd намагаються здійснити рейдерське захоплення стратегічно зернового терміналу "Олімпекс Купе Інтернейшнл", який обслуговує "Зерновий коридор", проте міжнародні та українські суди ухвалили низку рішень на користь GNT Group.

Зокрема, Окружний суд Нікосії (Кіпр) заборонив Argentem Creek Partners та Madison Pacific Trust Ltd намагатися захопити зерновий термінал, продавати його або перешкоджати діяльності.

Західний апеляційний господарський суд (Україна) скасував незаконні рішення загальних зборів, якими Madison Pacific Trust Ltd звільнило генерального директора ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл" та перенесло юридичну адресу підприємства з Одеси у Львів.

Як підкреслили у холдингу, не дивлячись на судові спори, GNT Group продовжує підтримувати функціонування зернового терміналу, а також виконувати всі свої зобовʼязання перед партнерами та контрагентами.

GNT Group – український холдинг, працює в Україні вже 25 років, залучивши за цей час десятки мільйонів доларів інвестицій.