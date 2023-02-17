Україна експортувала 30 мільйонів тонн зерна нового урожаю

У поточному маркетинговому році (з липня 2022 року по 17 лютого 2023 року) Україна експортувала 30,01 млн тонн зернових та зернобобових.

Як повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби, в поточному маркетинговому році Україна експортувала 10,7 млн тонн пшениці, 1,98 млн тонн ячменю, 15,2 тис. тонн жита та 17,2 млн тонн кукурудзи.

За аналогічний період 2021/2022 МР Україна експортувала 41,96 млн тонн зернових та зернобобових, у тому числі 17,74 млн тонн пшениці, 5,57 млн тонн ячменю, 159,1 тис. тонн жита та 18,2 млн тонн кукурудзи.

Із 1 по 17 лютого 2023 року з України експортовали 3,04 млн тонн зернових та зернобобових (за аналогічний період лютого 2022 року – 3,49 млн тонн), зокрема 975 тис. тонн пшениці (у лютому торік – 691 тис. тонн), 164 тис. тонн ячменю (86 тис. тонн), 3 тис. тонн жита (2,6 тис. тонн) та 1,89 млн тонн кукурудзи (2,69 млн тонн).

У 2022/2023 МР Україна експортувала 92,5 тис. тонн борошна (у 2021/2022 МР – 65,7 тис. тонн). За перші 17 днів лютого цього року з України експортовали 10,1 тис. тонн борошна (за аналогічний період лютого торік експортували 2,1 тис. тонн).

Раніше повідомлялося, що експорт зернових відстає від графіка минулого сезону на 43%.