Угорщина почала купувати нафту у Саудівські Аравії замість російської

Угорська нафтопереробна компанія MOL у четвертому кварталі минулого року успішно випробувала альтернативу російській нафті для свого підрозділу у Словаччині – Slovnaft.

Як повідомила угорська компанія, для випробувань на її словацькому НПЗ закупили саудівську нафту марки Arab Light.

У повідомленні зазначається, що на НПЗ Slovnaft завершена підготовка для збільшення переробки нафти неросійських сортів.

У презентації для інвесторів MOL зазначає, що у зв'язку зі збільшенням ризиків перебоїв у постачанні сировини в умовах російського вторгнення в Україну, а також через необхідність дотримуватися санкцій Європейського Союзу проти РФ, вона реалізує програму для диверсифікації джерел сировини. Так, у червні 2022 року компанія почала оцінювати 27 проєктів для зменшення залежності від російської нафти.

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Раніше частка російської сировини на нафтопереробних заводах групи, яка не має доступу до моря, становила 75-80%. Передбачається, що з лютого 2023 року ця частка зменшиться до 65-70%, з грудня 2023 по 50-55%. Починаючи з 2025 року, компанія має намір повністю перейти на сировину інших постачальників.

У травні 2022 року керівник MOL Золт Ернаді заявив, що компанія не може швидко відмовитись від російської нафти: "Це не ідеологічне питання, а логістичне, технологічне та хімічне. За його словами, це займе 2-4 роки та потребуватиме $500-700 мільйонів.

Як повідомлялося, Угорщина домоглася виключення для себе з європейського ембарго на імпорт російської нафти, яка постачається трубопроводом "Дружба" через Україну.