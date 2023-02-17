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Україна отримала пільговий кредит під гарантії Великої Британії на $200 мільйонів

лондон,бен,велика,британія,біг

Сьогодні до Державного бюджету України надійшла друга частина додаткового фінансування на $203 млн від Світового банку в рамках позики під гарантії Великої Британії на загальну суму $500 млн.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, кошти надані на пільгових умовах в рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Строк погашення кредиту – 18,5 року з п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка – 0,25 % річних.

Залучені кошти буде спрямовано на відшкодування видатків державного бюджету на виплати соціальної допомоги сім’ям з дітьми та заробітної плати працівникам державних закладів вищої освіти.

Як повідомлялося,у 2022 році уряд Великої Британії надав більше $1,5 млрд для фінансування держбюджету України.

Автор: 

Велика Британія (1200) Світовий банк (579) кредит (3288) гарантія (92)


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