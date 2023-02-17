"Укргазвидобування" проведе найбільші в історії 3D сейсморозвідувальні роботи

"Укргазвидобування" розпочало проведення 3D сейсморозвідувальних робіт на заході України.

"Продовжуємо працювати над збільшенням власного видобутку газу. Для цього "Укргазвидобування" розпочинає 3D сейсморозвідувальні дослідження на заході України", – повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

За його словами, фахівці разом із залученими компаніями дослідять територію площею понад 1,5 тис. квадратних кілометрів. Це дозволить отримати детальні геологічні моделі покладів вуглеводнів, розташованих на глибинах до 5 кілометрів.

"Заплановані дослідження – наймасштабніші за цією технологією, які проводилися в Україні. Важливо, що вони проводяться сьогодні, навіть під час війни", – зазначив Чернишов.