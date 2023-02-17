НАБУ повідомило про підозру нардепці-втікачці Королевській

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) спільно з детективами Національного бюро розслідувань (НАБУ) повідомив про підозру народному депутату V, VI та VIII, IX скликань Наталії Королевській.

Як повідомляє прес-служба САП, її підозрюють в умисному внесенні свідомо недостовірних відомостей до електронної декларації (ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу).

"Народний депутат у декларації за 2020 рік не вказала дві земельні ділянки в Обухівському районі загальною площею 0,829 га та вартістю понад 2,5 млн грн, а також житловий будинок та земельну ділянку, що розташовані в московській області рф вартістю майже 1,8 млн грн", – уточнили в САП.

Загалом сума незадекларованих об’єктів нерухомого майна Королевської становить понад 4,32 млн грн, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

"Зважаючи, що місцеперебування нардепа не встановлено, про підозру їй повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України", – додали у САП.

"З огляду на те, що місцезнаходження нардепа не встановлено, про підозру їй повідомлено у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України. Розслідування цих фактів розпочато на підставі висновку НАЗК", - наголосили в прокуратурі.

У повідомленні не вказують ім'я нардепа, проте джерело агентства Інтерфакс-Україна у правоохоронних органах повідомило, що йдеться про Наталію Королевську.

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Як повідомлялося, 15 лютого до Верховної Ради надійшли заяви про складання повноважень від народних депутатів від забороненої "Опозиційної платформи – За життя" Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода. За даними ЗМІ, вони втекли з України перед початком російського вторгнення і живуть у ОАЕ.

13 січня Верховна Рада проголосувала за позбавлення мандатів народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна та Андрія Аксьонова. Перших чотирьох – через позбавлення громадянства, останнього – за власною заявою.