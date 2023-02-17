ДТЕК попередив про можливі відключення світла у Києві на вихідних

18-19 лютого в деяких районах столиці можуть відновитися стабілізаційні відключення електроенергії за графіками.

Як повідомляє пресслужба енергохолдингу ДТЕК, необхідність таких відключень може виникнути у зв’язку з проведенням ремонтних робіт

У суботу, 18 лютого, відключення можливі з 9:00 до 22:00 для частини мешканців Лівого берегу та Голосіївського району Києва.

У неділю, 19 лютого, з 8:00 до 13:00 світло можуть відключати у Голосіївському, Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Через ремонти на Київщині відключення за графіками можливі в частині Бучанського району. На вихідних електропостачання буде обмежуватись з 6:00 до 22:00.