Дефіцит держбюджету на 70% покриває зовнішня допомога

Станом на 15 лютого зовнішня допомога забезпечувала 68,8% джерел фінансування дефіциту коштів державного бюджету з початку цього року.

Про це голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила агентству Інтерфакс-Україна.

"Якщо порівнювати з минулим роком, ми бачимо зростання частки зовнішньої допомоги в джерелах фінансування. Це насамперед пов'язано з тим, що на відміну від минулого року Національний банк не здійснює викуп ОВДП, отже, емісійні кошти не залучаються на покриття дефіциту державного бюджету", – пояснила голова комітету.

Підласа уточнила, що за півтора місяці 2023 року до державного бюджету надійшло вже 171,9 млрд грн від міжнародних партнерів. Найбільшу частку становить макрофінансова кредитна допомога від ЄС (3 млрд євро) та грантова допомога від США ($1 млрд).

"Водночас уряд продовжує випускати військові облігації – боргові зобов'язання, що становлять близько 31% усіх джерел фінансування бюджету", – додала народний депутат.

Як повідомлялося, дефіцит держбюджету України у січні 2023 року у зв'язку із значним скороченням витрат знизився до 72,3 млрд грн з 99 млрд грн у грудні, у тому числі за загальним фондом – до 78,9 млрд грн зі 101,3 млрд грн.

При цьому за січень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 104,4 млрд грн. Водночас касові видатки держбюджету становили 193,7 млрд грн, у тому числі загального фонду – 183,6 млрд грн, або 80,6% від розпису звітного періоду.