Україна успішно пройшла місію МВФ: досягнуто угоду на рівні персоналу

За результатами місії МВФ досягнуто угоди на рівні персоналу щодо першого та остаточного перегляду Моніторингової програми для України із залученням Ради директорів МВФ (PMB).

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"Ця угода, яка підлягає схваленню керівництвом МВФ, відкриває шлях до початку обговорення можливої повномасштабної програми, що передбачатиме фінансування України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що керівник місії МВФ Гевін Грей відзначив високу ефективність української влади у виконанні умов PMB – Україна досягла всіх кількісних та індикативних цілей, а також виконала всі структурні маяки.

Зокрема, за Нацбанком у моніторинговій програмі закріплений один структурний маяк – це розроблення технічного завдання для діагностичного обстеження банків, який був виконаний 26 січня.

Також серед важливих кількісних цілей PMB, закріплених за НБУ: забезпечення належного рівня міжнародних резервів, а також обмеження у 2022 року обсягів прямого фінансування бюджетного дефіциту Нацбанком та повна відмова від цього інструменту в 2023 році. Відповідні цілі також були досягнуті.

"Зараз триває підготовка до поступового скасування надзвичайних заходів з метою приведення внутрішніх норм у відповідність до міжнародних стандартів. Пріоритетом НБУ є оновлення стратегії фінансового сектору, ключовим елементом якої стане за сприятливих умов незалежна оцінка банківських активів", – прокоментував Грей.

Керівник місії МВФ також відзначив прогрес України в реформах, спрямованих на зміцнення державного управління, боротьбу з корупцією та забезпечення верховенство права, а також зусилля української влади щодо закладання основи для післявоєнного зростання.

Він підкреслив, що заходи щодо підвищення ефективності та прозорості державних фінансів та управління будуть критично важливими.

"У найближчі тижні будемо активно працювати над програмою розширеного фінансування з МВФ, щоб укласти її в найкоротші терміни...Ми готові до реформ, готові вже сьогодні втілювати довгострокові плани, маємо достатній експертний ресурс, внутрішній фундамент відповідальності за свою роботу перед державою, перед народом України", – наголосив очільник Національного банку Андрій Пишний.

Нагадаємо, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм працювала 13-17 лютого у Варшаві, щоб оцінити виконання Україною умов PMB.