У Німеччині заморозили російських активів на понад 5 мільярдів євро

Менш ніж через рік після початку російської агресивної війни в Україні в Німеччині під санкції потрапили активи на загальну суму 5,32 млрд євро.

Про це повідомило Федеральне міністерство фінансів на запит Welt, передає "Європейська правда".

Сума складається з активів російських юридичних осіб, до яких належить Центральний банк Росії, а також фізичних та юридичних осіб, що потрапили до санкційного списку ЄС. У міністерстві не захотіли відповісти, наскільки великими є заморожені активи російських олігархів у Німеччині.

Центральне відомство з виконання санкцій (ZfS) все ще перебуває на стадії розбудови. Наразі там працюють 36 співробітників, "подальший набір персоналу постійно просувається вперед", повідомили в Міністерстві фінансів. Для "пріоритетних сфер, таких як визначення активів", структури "перебувають на стадії розбудови".

Власне, відповідно до Закону про застосування санкцій II, ZfS також має вести реєстр заморожених активів, який публікується на сайті відомства. Однак поки що цього не сталося.

"Записи можуть бути зроблені тільки тоді, коли є безпечний статус розслідування", – заявили в Міністерстві фінансів. "Розпочато технічну реалізацію реєстру активів", – йдеться в повідомленні.