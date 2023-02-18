Чистий продаж валюти Нацбанком цього тижня скоротився до $655 мільйонів

Чистий продаж доларів Національним банком цього тижня знизився до $655,7 млн з $671,6 млн тижнем раніше.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.

Так, з 13 по 17 лютого 2023 року він придбав $4,9 млн, що трохи нижче за звичайні обсяги купівлі в період війни, тоді як продав $660,6 млн порівняно з $679,3 млн тижнем раніше.



На готівковому ринку долар за підсумками тижня подешевшав приблизно на 13 копійок – близько 39,82 грн/$1, а спред залишився вузьким.



Всього з початку цього року Нацбанк придбав на ринку $42,7 млн, тоді як продав $4,85 млрд млн.



Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в січні трохи знизився в порівнянні з груднем – до $3,08 млрд з $3,16 млрд, що більше показників листопада і жовтня – відповідно $1,57 млрд і $2,03 млрд.

Водночас завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримки фіксованого курсу, міжнародні резерви Нацбанку в грудні зросли на 1,9%, а в січні збільшилися ще на 5% – до $29,9 млрд.