Мінфін США перевіряє Raiffeisen через його діяльність в РФ, – Reuters

Управління контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США розпочало перевірку австрійського банківського конгломерату Raiffeisen Bank International (RBI) у зв’язку з його діяльністю в Росії.

Про це пише Reuters.

У банку повідомили, що в січні був отриманий запит від OFAC з проханням "роз'яснити платіжний бізнес та пов'язані з ним процеси, які підтримує RBI, у світлі останніх подій, пов'язаних з Росією та Україною".



За даними джерела видання, американське відомство, яке відповідає за правозастосування в галузі санкцій, запросило у RBI докладну інформацію про його діяльність у РФ, частково окупованому Донбасі, Україні та Сирії, зокрема відомості про транзакції та активність деяких клієнтів.

За його словами, OFAC попросило подати відповідь до лютого, але юристи банку домовилися про продовження терміну, пообіцявши відповісти на запитання у трьох інформаційних блоках, які будуть відправлені на початку квітня, у травні та червні.



Представник Мінфіну США відмовився від коментарів.



У заяві RBI йдеться, що фінустанова "цілком співпрацює" з OFAC і розуміє, що запит не був викликаний конкретною угодою або бізнесом. При цьому наголошується, що банк має процеси, які забезпечують дотримання санкцій. Представник банку висловив упевненість у тому, що "інформація, надана OFAC, задовольнить запит" відомства.



У минулому RBI не підпадав під санкції, але запит OFAC викликає занепокоєння європейських фінансових регуляторів, які здійснюють нагляд за діяльністю банку, оскільки він може призвести до штрафних заходів, сказали Reuters дві людини, знайомі з цим питанням.

Як повідомлялося, у січні Національний банк України (НБУ) публічно закликав керівників міжнародних банківських груп виконати свої обіцянки та припинити роботу в Росії. Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.

Раніше стало відомо, що російські дочірні банки іноземних фінустанов, включаючи Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) та OTP Bank (Будапешт), разом із російськими банками надають кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні.

Крім того, на своїх сайтах російські "Райффайзен банк" та "ОТП Банк" визнають існування так званих "Луганської та Донецької народних республік" та називають війну в Україні "спецоперацією".



На сайті "Райффайзен банку" також вказується про надання військовим РФ кредитів за пільговими умовами.