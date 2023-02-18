Уряд заарештував 75% акцій "Мелітопольгазу", – міський голова

Кабінет міністрів заарештував 75% акцій ПрАТ "Мелітопольгаз", керівництво якого одним із перших у місті пішло на співпрацю з ворогом.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Рішенням Кабміну заарештовані 75% акцій ПрАТ "Мелітопольгаз", керівництво якого одним із перших у місті пішло на співпрацю з ворогом, передані держпідприємству "Чорноморнафтогаз", – зазначив він.

Як уточнив мер, саме голова правління "Мелітопольгазу" Олег Квач пішов на співпрацю з окупантами з перших днів захоплення влади.

"За словами мелітопольців, був одним із причетних до зняття головного прапора міста. Змушував колектив писати заяви на звільнення та переходити працювати на окупаційну владу, обіцяючи "золоті гори". Надіслав лист до ЗОВА, поставивши перед фактом українську владу, що перереєстровує підприємство у російському банку", – додав Федоров.

Так, управлінське рішення українського уряду щодо передачі заарештованих акцій дозволяє вже зараз почати формування менеджменту та технічного персоналу "Мелітопольгазу", який не був причетним до будь-яких форм колаборації.