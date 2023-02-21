"Укрзалізниця" отримає від Світового банку грант на $25 мільйонів

АТ "Укрзалізниця" отримає половину від грантового фінансування у $50 млн, про виділення якого оголосив Світовий банк, і направить ці кошти на купівлю та будівництво фітингових (контейнерних) платформ.

Про це повідомив голова правління компанії Олександр Камишін, передає Інтерфакс-Україна.



"Світовий банк виділяє $50 млн, $25 млн піде на "УЗ". Це два проєкти платформ під контейнерні перевезення: закупівля та будівництво", – зазначив Камишін агентству, уточнивши, що компанія ще не отримала коштів.



Світовий банк оголосив про виділення додаткових $50 млн грантового фінансування на ремонт та відновлення транспортної мережі України, збільшення пропускних можливостей експортно-імпортних коридорів, а також на гуманітарну допомогу. Половину цих коштів також отримає нещодавно створене Держагентство з відновлення для відбудови мостів.



Грантове фінансування буде надано на додаток до $535 млн кредитних коштів, виділення яких було схвалено раніше.