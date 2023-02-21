Біля берегів Росії у Чорному морі затонуло вантажне судно

В акваторії Чорного моря в Краснодарському краї через сильний шторм переломилося і затонуло суховантажне судно Seamark.

Як повідомляє російське інформагентство РБК, інцидент стався неподалік берега на якірній стоянці в районі Новоросійська.

Суховантаж під прапором Коморських островів перевозив 3,5 тис. тонн мармурової крихти.

Згодом російські ЗМІ повідомили, що суховантаж затонув, 11 членів його екіпажу врятували.

Крім того, через шторм Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) з 19 лютого зупинив відвантаження нафти в терміналі в Новоросійську. У пресслужбі компанії уточнили, що резервуари морського терміналу практично заповнені.

"Прийом нафти від вантажовідправників здійснюється в ємності, що залишилися, на лінійній частині нафтопроводу і в резпарку терміналу", – розповіли в компанії, уточнивши, що у подальшому термінал може призупинити прийом нафти.

Штормові обмеження в порту зараз не знято і прогноз несприятливий, додали в КТК, який перевантажує у тому числі нафту із Казахстану.