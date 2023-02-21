"Укразалізниця" створить власну компанію для перевезення вантажів у Європі

АТ "Укразалізниця" до кінця 2023 року планує створити компанію-вантажоперевізника, яка працюватиме у сфері вантажоперевезень у Європі.

Про це повідомив голова правління залізничної компанії Олександр Камишін, передає Інтерфакс-Україна.

"Це правда, ми повинні розвивати європейського перевізника і в пасажирських перевезеннях, і у вантажних. Ми показали, що можемо бути ефективними, і ті наші громадяни, які скористалися послугами європейських залізниць, точно оцінили різницю і у графіку, і у сервісі, і у багатьох інших речах", – сказав Камишін.

За його словами, необхідність створення власної компанії для вантажоперевезень за межами України продиктована тим, що українські перевізники вантажів зазнають складнощів у роботі з європейськими операторами.

"На жаль, складно нашим вантажоперевізникам користуватися європейськими вантажними перевезеннями", – сказав Камишін.

Голова "Укрзалізниці" спрогнозував, що така компанія може бути створена до кінця року.

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"Надія є, і ми робимо все, щоб вона збулася, але швидкість погоджень у Європі, на жаль, ми хотіли б, щоб це було швидше", – зазначив Камишін.

Він пояснив, що для створення компанії-вантажоперевізника потрібно не лише закупити рухомий склад, а й отримати ліцензію, провести реєстрацію, набрати команду.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" придбала 40 цистерн для європейської колії, які задіють для постачання дизельного палива в Україну, і планує закупівлю 100 фітингових платформ.