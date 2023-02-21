Фонд держмайна готує до приватизації три промислові підприємства в Запоріжжі

Фонд держмайна готує до приватизації три підприємства у Запоріжжі – "Запорізький титано-магнієвий комбінат", "Кремнійполімер" та "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат".

За словами заступниці голови Фонду держмайна Яни Матієвої, кожне з підприємств стане перспективним активом для майбутніх інвесторів, оскільки:

"Запорізький титано-магнієвий комбінат" – єдиний у Європі виробник губчастого титану;

– єдиний у Європі виробник губчастого титану; "Кремнійполімер" – єдиний в Україні виробник кремнійорганічної продукції (силіконів);

– єдиний в Україні виробник кремнійорганічної продукції (силіконів); "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" – колишній флагман алюмінієвої промисловості, єдиний виробник первинного алюмінію.

"Кошти від приватизації ми направляємо на підтримку Сил Оборони", – зазначила Матієва.

Раніше повідомлялося, що з початку року та станом на 14 лютого до державного бюджету надійшло 645 млн грн від приватизації державного майна. Із них 464 млн грн – тільки за першу половину лютого.