Фонд держмайна готує до приватизації три промислові підприємства в Запоріжжі
Фонд держмайна готує до приватизації три підприємства у Запоріжжі – "Запорізький титано-магнієвий комбінат", "Кремнійполімер" та "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат".
За словами заступниці голови Фонду держмайна Яни Матієвої, кожне з підприємств стане перспективним активом для майбутніх інвесторів, оскільки:
- "Запорізький титано-магнієвий комбінат" – єдиний у Європі виробник губчастого титану;
- "Кремнійполімер" – єдиний в Україні виробник кремнійорганічної продукції (силіконів);
- "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" – колишній флагман алюмінієвої промисловості, єдиний виробник первинного алюмінію.
"Кошти від приватизації ми направляємо на підтримку Сил Оборони", – зазначила Матієва.
Раніше повідомлялося, що з початку року та станом на 14 лютого до державного бюджету надійшло 645 млн грн від приватизації державного майна. Із них 464 млн грн – тільки за першу половину лютого.
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