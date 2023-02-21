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Фонд держмайна готує до приватизації три промислові підприємства в Запоріжжі

завод

Фонд держмайна готує до приватизації три підприємства у Запоріжжі – "Запорізький титано-магнієвий комбінат", "Кремнійполімер" та "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат".

За словами заступниці голови Фонду держмайна Яни Матієвої, кожне з підприємств стане перспективним активом для майбутніх інвесторів, оскільки:

  • "Запорізький титано-магнієвий комбінат" – єдиний у Європі виробник губчастого титану;
  • "Кремнійполімер" – єдиний в Україні виробник кремнійорганічної продукції (силіконів);
  • "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" – колишній флагман алюмінієвої промисловості, єдиний виробник первинного алюмінію.

"Кошти від приватизації ми направляємо на підтримку Сил Оборони", – зазначила Матієва.

Раніше повідомлялося, що з початку року та станом на 14 лютого до державного бюджету надійшло 645 млн грн від приватизації державного майна. Із них 464 млн грн – тільки за першу половину лютого.

Автор: 

приватизація (1350) ФДМУ (1367)


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