Банкам заборонять стягувати борги з переселенців, – законопроєкт Кабміну

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 21 лютого, підтримав законопроєкти, які передбачають полегшення умов погашення кредитів для громадян, які проживають або виїхали з територій ведення бойових дій чи тимчасово окупованих територій

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"За результатами опрацювання звернень громадян до Мінреінтеграції було виявлено проблему нарахування непропорційно великих процентів за кредити, споживачами яких є люди, що проживають на уражених війною територіях, або внутрішні переселенці", – пояснили необхідність таких змін у міністерстві.

Тому на період воєнного стану пропонується запровадити обов’язкову реструктуризацію за договорами про споживчий кредит для громадян, які:

перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи,

постійно проживають або виїхали з території, на якій ведуться (велися) бойові дії, або ТОТ.

Ці громадяни зможуть скористатися механізмом реструктуризації, якщо:

державна та соціальна матеріальна допомога та/або пенсійне забезпечення, благодійна допомога є єдиним джерелом доходу споживача і членів його сім’ї;

споживач або член його сім’ї є особою з інвалідністю внаслідок війни й сукупний розмір доходу споживача та членів його сім’ї не перевищує розміру двох мінімальних заробітних плат.

Крім того, пропонується встановити, що на період воєнного стану і протягом 30 днів після дня його припинення кредитору та колекторській компанії забороняється здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості щодо споживачів.

Також Кабмін підтримав зміни до Податкового кодексу, якими передбачено, що отримані внаслідок такої реструктуризації доходи не оподатковуються.

У Мінреінтеграції додали, що ухвалені на засіданні Уряду законопроєкти найближчим часом будуть внесені до Верховної Ради.