Майже 90% українського бізнесу заявляють про допомогу ЗСУ та волонтерам, – опитування

Станом на січень 2023 року майже 90% підприємств допомагають пришвидшити перемогу України, допомагаючи Збройним Силам та реалізовуючи волонтерські та гуманітарні проєкти.

Результати відповідного опитування оприлюднив на брифінгу голова Ради Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України, очільник Advanter Group, співзасновник Центру економічного відновлення Aндрій Длігач, передає Укрінформ.

Зокрема, 63% українського бізнесу допомагають Збройним Силам та ТрО, 55,7% – підтримують власних працівників та їхні родини в умовах війни, 21,7% – реалізовують гуманітарні проєкти, 18,1% – надають роботу ВПО, 10,3% – допомагають у відновленні регіону або громади.

У ході дослідження, що було проведене з 25 січня по 2 лютого цього року, було опитано 535 власників та СЕО бізнесів.

Дослідження провели Центр розвитку інновацій, Офіс з розвитку підприємництва та експорту, національний проєкт "Дія.Бізнес" спільно з Advanter Group за підтримки державних органів влади та Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України.

Раніше, за результатами опитування, повідомлялося, що представники малого та середнього бізнесу вважають несприятливою економічну ситуацію в країні: 42% вважають її несприятливою, 29% – катастрофічною.