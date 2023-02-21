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Майже 90% українського бізнесу заявляють про допомогу ЗСУ та волонтерам, – опитування

бізнес,гуманітарка

Станом на січень 2023 року майже 90% підприємств допомагають пришвидшити перемогу України, допомагаючи Збройним Силам та реалізовуючи волонтерські та гуманітарні проєкти.

Результати відповідного опитування оприлюднив на брифінгу голова Ради Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України, очільник Advanter Group, співзасновник Центру економічного відновлення Aндрій Длігач, передає Укрінформ.

Зокрема, 63% українського бізнесу допомагають Збройним Силам та ТрО, 55,7% – підтримують власних працівників та їхні родини в умовах війни, 21,7% – реалізовують гуманітарні проєкти, 18,1% – надають роботу ВПО, 10,3% – допомагають у відновленні регіону або громади.

У ході дослідження, що було проведене з 25 січня по 2 лютого цього року, було опитано 535 власників та СЕО бізнесів.

Дослідження провели Центр розвитку інновацій, Офіс з розвитку підприємництва та експорту, національний проєкт "Дія.Бізнес" спільно з Advanter Group за підтримки державних органів влади та Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України.

Раніше, за результатами опитування, повідомлялося, що представники малого та середнього бізнесу вважають несприятливою економічну ситуацію в країні: 42% вважають її несприятливою, 29% – катастрофічною.

Автор: 

бізнес (1182) допомога (1543)


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Дуже добре, що допомагають. Адже це важливо!
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07.03.2023 10:17 Відповісти
Не словом, а ділом львівський бізнесмен, меценат та волонтер https://kozlovskyy-news.com.ua/hryhoriy-kozlovskyy-i-fk-ruh-peredaly-suchasni-drony-***********-vijskovym/ Григорий Козловский допоміг ЗСУ та продовжує це робити. Хлопці на фронті щомісяця отримують допомогу, він та ФК РУХ передали ******* дрони українським військовим. Техніка обладнана тепловізійними камерами нічного бачення. Це над******* модифіковані дрони Djimatrice 30 і Djienterprise.
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07.03.2023 16:49 Відповісти

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