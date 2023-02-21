Кабмін запровадив електронні аукціони для великої приватизації

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 21 лютого, затвердив Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів великої приватизації.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Порядок визначає механізм проведення електронних аукціонів для продажу обʼєктів великої приватизації з використанням електронної торгової системи, визначення переможця за результатами електронного аукціону, розміру та порядку внесення плати за участь в електронному аукціоні відповідно до положень ЗУ "Про приватизацію державного і комунального майна", – написав Мельничук.

Він зауважив, що водночас уряд визнав такою, що втратила чинність постанову N386 від 10.05.2018 "Про затвердження Порядку продажу обʼєктів великої приватизації державної власності".

Як повідомлялося, на період дії воєнного стану проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації та викупу об’єктів великої приватизації заборонено законом, ухваленим у липні минулого року.