На Київщині можливі аварійні відключення світла через негоду
Унаслідок погіршення погоди в Київській області почались аварійні відключення світла. Наразі без електроенергії понад 7 тис. споживачів.
Найбільше знеструмлень у Обухівському та Бучанському районах, йдеться в повідомленні ДТЕК.
"Сьогодні на Київщині прогнозується дощ, а вночі – мокрий сніг із поривами вітру. Через це можуть падати дерева, що може призвести до обриву проводів", – зазначили в компанії.
"Якщо ви побачите пошкоджені мережі – ні в якому разі не наближайтесь до них та зверніться до нас у приватні повідомлення на сторінці у Facebook, або скористайтесь кол-центром", – попередили в ДТЕК.
Як повідомлялося, 21 лютого в Київській області проводяться заміри споживання електроенергії, тому графіки відключень не застосовуються.
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