На Київщині можливі аварійні відключення світла через негоду

Унаслідок погіршення погоди в Київській області почались аварійні відключення світла. Наразі без електроенергії понад 7 тис. споживачів.

Найбільше знеструмлень у Обухівському та Бучанському районах, йдеться в повідомленні ДТЕК.

"Сьогодні на Київщині прогнозується дощ, а вночі – мокрий сніг із поривами вітру. Через це можуть падати дерева, що може призвести до обриву проводів", – зазначили в компанії.

"Якщо ви побачите пошкоджені мережі – ні в якому разі не наближайтесь до них та зверніться до нас у приватні повідомлення на сторінці у Facebook, або скористайтесь кол-центром", – попередили в ДТЕК.

Як повідомлялося, 21 лютого в Київській області проводяться заміри споживання електроенергії, тому графіки відключень не застосовуються.