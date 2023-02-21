Мінфін зміг знизити ставки за облігаціями завдяки попиту банків на бенчмарк-ОВДП

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 21 лютого, змогло залучити до держбюджету 9,56 мільярда гривень (в еквіваленті).

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу дев’ятимісячних облігацій вдалося залучити 534,84 мільйона гривень під 15% річних, ще 48,88 мільйона гривень надійшло від продажу однорічних ОВДП під 18,5%.

Крім цього Мінфін розмістив дворічні бенчмарк-ОВДП на 7,39 мільярда гривень, хоча попит на придбання цих цінних паперів перевищував 36 млрд грн. Завдяки обмеженій пропозиції ставки за цими облігаціями вдалося знизити до 18,51% річних, порівняно із 19,07% річних минулого тижня.

Мінфін також розмістив номіновані у доларах США шестимісячні валютні ОВДП на $43,37 млн під 4,25% річних.

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Як повідомлялося, Мінфін на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 14 лютого, залучив до держбюджету 11,37 мільярда гривень (в еквіваленті). У тому числі 7,31 млрд надійшло від продажу бенчмарк-ОВДП.

Нагадаємо, НБУ з 11 січня підвищив нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами до запитання) у гривні та в іноземній валюті на 5 в.п. – відповідно до 5% та 15%, дозволивши покривати до 50% загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП. В результаті обов'язкові резерви зросли на 74,3 млрд грн – до 144,1 млрд грн.

Згодом Національний банк додатково підвищив вимоги до обов’язкових резервів банків. Зокрема, з 11 лютого на 5 відсоткових пунктів збільшаться нормативи формування банками обов’язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб. Так, з 5% до 10% підвищаться нормативи резервування за такими коштами у національній валюті та з 15% до 20% – в іноземній валюті.

Як зазначив НБУ, це має збільшити резерви ще приблизно на 73 млрд грн, тобто довести потенційний обсяг формування обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП до приблизно 108,5 млрд грн.