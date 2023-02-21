Суд заборонив діяльність "Партії регіонів"

Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив заяву Міністерства юстиції та Служби безпеки України та заборонив діяльність "Партії регіонів" в Україні.

Як ідеться в повідомленні суду, 21 лютого 2023 року колегія суддів завершила розгляд адміністративної справи № П/857/1/23 про заборону політичної партії "Партія регіонів".

"Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії "Партія регіонів". Зобов’язано передати майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Фонд держмайна розпочав процес перереєстрації на користь держави майна раніше забороненої Соціалістичної партії України. До державної власності мають перейти 9 об’єктів нерухомості, 13 автомобілів та корпоративні права.