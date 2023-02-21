Споживчі настрої українців у січні погіршилися, – дослідження

Індекс споживчих настроїв (ІСН) українців у грудні знизився на 0,1 пункта порівняно з груднем та становив 83,8 пункта (за шкалою від нуля до 200), у тому числі впали індекси очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року й п’яти років.

"Індекс споживчих настроїв не змінився за останній місяць. Спостерігається покращення оцінки поточного становища на тлі тенденції до зниження економічних очікувань. При цьому різниця між цими двома показниками досі дуже велика з початку повномасштабного вторгнення", – свідчить дослідження агентства Info Sapiens, пише Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що індекс поточного положення (ІПС) виріс у січні відразу на 5,4 п. – до 46,4 п. У тому числі індекс поточного особистого матеріального додав 6,1 п. – до 41,5, індекс доцільності великих покупок – 4,8 п. до 51,3 п.

У той самий час індекс економічних очікувань (ІЕО) у січні знизився на 3,7 п. і склав 108,8 п. Зі складових цього показника зріс індекс очікуваних змін особистого матеріального становища на 5 п. – до 97,5 п., проте впали індекси очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року та п'яти років – відповідно на 6,4 п. до 89,3 п. та на 9,7 п. до 139,5 п.

У звіті Info Sapiens також зазначається, що в січні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 0,7 п. і склав 129,3, також знизився на 3,6 п. порівняно із груднем індекс інфляційних очікувань – до 178,1 п.

Дослідження споживчих настроїв проводиться методом опитування 1 тис. осіб від 16 років за репрезентативною вибіркою за статтю, віком, розміром населеного пункту. Статистичне відхилення вбирається у 3,1%. Дослідження проводиться з червня 2000 року: раніше його проводила GfK Ukraine, а з 2019 року – Info Sapiens. Польовий етап цієї хвилі продовжувався з 15 по 20 січня 2023 року.