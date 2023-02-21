НБУ застосував заходи впливу до дев’яти небанківських фінустанов

Національний банк України зобов’язав дев’ять небанківських фінансових установ ужити заходів для усунення порушень та причин, що сприяли їх вчиненню.

Як ідеться в повідомленні Національного банку України, заходи впливу застосовано до:

ПрАТ "СК "Провідна";

ТОВ "ФК "Старк Фінанс";

ПТ "Ломбард Союз", ТОВ "Солідгруп", ТОВ "Солдікомпані";

ПТ "Ломбард Приват", Сич С.В. і Компанія";

ТОВ "Креді Континенталь";

ПТ "Ломбард Самоцвіт" Леус Р.С. і Компанія";

ПТ "Ломбард "Невєдров Ю.О. і Компанія";

ПТ "Ломбард "Карат" Трофімов і Компанія");

ТОВ "Стар Файненс Груп".

ПрАТ "СК "Провідна" зобов’язане усунути порушення у строк до 7 березня 2023 року, інші небанківські фінансові установи – до 21 березня 2023 року.

Захід впливу до ПрАТ "СК "Провідна" застосований у зв’язку з ненаданням інформації та неподанням документів на виконання вимог постанови правління Національного банку України "Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови правління Національного банку України від 6 березня 2022 року №39" від 12 серпня 2022 року №177 (зі змінами).

Заходи впливу до інших небанківських фінансових установ застосовані у зв’язку з ненаданням інформації та неподанням документів на виконання вимог постанови правління НБУ від 24 грудня 2021 №153 "Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг" (зі змінами).

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 20 лютого 2023 року.