Нацбанк вимагає заборонити держбанкам закривати відділення під час війни

Національний банк України звернувся до Міністерства фінансів та керівництва державних банків з пропозицією запровадити мораторій на скорочення мережі відділень держаних банків під час війни.

Про це йдеться у листі за підписом голови НБУ Андрія Пишного, повідомляє пресслужба регулятора.

Голова Нацбанку наголошує, що державні банки займають суттєву частку в банківській системі України, а в період дії воєнного стану їх безперебійна робота має особливе значення для економіки та безпеки держави з огляду на велику кількість клієнтів, розгалужену мережу відділень (близько 50% всіх банківських відділень) та банкоматів (65% загальної банкоматної мережі).

Однак до Нацбанку надходять скарги від територіальних громад на скорочення присутності державних банків у регіонах через закриття відділень, у тому числі з метою мінімізації витрат.

З огляду на це, Нацбанк вважає, що рішення банків державного сектору щодо значного скорочення мережі та персоналу, потребують детального індивідуального аналізу та, можливо, перегляду. Адже економічна ефективність від таких рішень може бути знівельована негативним соціальним ефектом та нести потенційні загрози національній безпеці.

"Соціально відповідальний банкінг має стати пріоритетом для всіх фінансових установ під час війни, насамперед – для державних банків. Забезпечення максимальної доступності фінансових послуг для населення сьогодні є одним із стратегічних завдань їх діяльності. Сподіваємося також на відповідну реакцію інших системно важливих банків", – наголосив Пишний.

Тому Національний банк пропонує Міністерству фінансів розглянути можливість запровадження мораторію на припинення банками з державною часткою в капіталі діяльності відділень до завершення воєнного стану (якщо це не пов’язано з безпековими питаннями).

Водночас Національний банк підтримує ініціативу окремих банків щодо забезпечення доступності банківських послуг шляхом використання мобільних відділень.

Як повідомлялося, станом на 1 січня в Україні налічувалося 5 336 діючих структурних підрозділів банків. За минулий рік їх кількість скоротилася на 1349 або на 20,2%.

Найбільше відділень у державного "Приватбанку" – 1 210, за рік він закрив 287 відділень. У державного "Ощадбанку" залишилося 1182 відділення, за рік він закрив 420 філій.