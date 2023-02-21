Нацкомісія оштрафувала "Полтаваобенерго" за порушення графіків відключень світла

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала оператора системи розподілу "Полтаваобленерго" за порушення при організації відключень електроенергії споживачам.

Відповідне рішення Нацкоміся ухвалила 21 лютого після перевірки діяльності обленерго за скаргами абонентів із початку грудня 2022 року до 15 січня 2023 року, пише Інтерфакс-Україна.

Згідно з обґрунтуванням рішення, оператор допускав дискримінацію при відключенні електроенергії споживачам, нерівномірно розподіляючи її при застосуванні графіків.

Крім того, регулятор виніс попередження "Волиньобленерго" за порушення при організації відключень, вказавши, зокрема, неправильну комунікацію зі споживачами.

Тижнем раніше голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський повідомляв, що загальний обсяг накладених енергорегулятором штрафів на обленерго за порушення при відключеннях перевищує 1 млн грн.

Ряд операторів, зокрема групи ДТЕК, заявляли про намір оскаржити ці рішення у суді.