Кабмін готує підвищення тарифів на електроенергію для населення, – радник Шмигаля
Кабінет міністрів розглядає декілька концепцій підвищення тарифів на електроенергію для населення, ухвалити відповідне рішення планують вже навесні.
Про це радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко заявив у інтерв'ю виданню "Апостроф".
"Зараз розглядається кілька різних концепцій. Найбільш радикальна з них передбачає встановлення повністю ринкових цін на енергію. Всі решта – це різноманітні графіки підняття цін з метою пом’якшення економічних наслідків для споживачів. І, скоріше за все, навесні уряд ухвалить одну з цих стратегій, оскільки інакше кризу в енергетиці подолати не вдасться", – розповів Бойко.
За його словами, сьогодні тариф для побутових споживачів приблизно вчетверо нижчий, ніж реальна ціна електроенергії, а отже держава дотує кожну кіловат-годину, незалежно від рівня доходів всіх споживачів.
Тому поточну систему субсидування всіх споживачів планується замінити субсидіями для незахищених верств населення.
"Така стратегія обійдеться платникам податків дешевше, і при цьому дозволить захистити громадян з найнижчими рівнями доходу. Натомість ті, хто може сплачувати за енергію, будуть це робити", – сказав Бойко.
Він додав, що також планується підвищити ціни на електроенергію для бізнесу.
"Ціна енергії для кінцевого юридичного споживача також може зрости. Це, до речі, носитиме, швидше за все, сезонний характер. Проте в нинішній ситуації у бізнесу вибір небагатий: або більш дорога електрика, або її повна відсутність, і відповідно, закриття виробництва та збитки. І, скоріше за все, він обере перше", – зауважив Бойко.
Як повідомлялося, чинні тарифи на електроенергію для населення діють до 31 березня 2023 року. Для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 грн за кВт-год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 кВт год на місяць.
У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію.
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Привыкли "греть улицу" и забивать на все. Значит открывайте кошельки.
А по факту беседы, обосную. Мой лучший друг живет на восьмом этаже обычной панельной девятиэтажки. Когда я прихожу к нему в гости, вся семья там ходит буквально в трусах, т.к. от батарей адски жарко. Он открывает окно и "проветривает" На мое "чего ты не поставишь" на батареи краники и не прикрутишь, даже просто банально для своего комфорта?", ответ уже не первый год простой. А зачем? Я что, от этого начну меньше платить? Его, как обычного человека, вообще не интересует, что это ресурсы планеты, что это амортизационный износ оборудования и систем, что это огромные деньги, что соседи по стояку не дополучают тепло, которым он греет улицу и т.д. и т.п. Берем этого человека и добавляем к нему остальных таких жильцов его дома, потом города, потом области, потом страны. Как думаешь какое получится кол-во?
Подойди к среднестатистическому немцу, у которого на каждой батарее висит датчик и скажи ему, что власть в стране охренела и нас тут бедных заставляют деньги платить за коммуналку. Интересна его реакция
Если ты житель частного сектора, тогда опиши 1) Что ты знаешь о принципе действия теплового насоса? 2) Интересовался ли ты КПД солнечных панелей в твоем регионе? 3) Стоит ли у тебя двух-трех тарифный счетчик? 4) Поливаешь огород питьевой водой или есть своя скважина? 5) Работает ли твой газовый котел по таймеру или постоянно?
Если ты житель многоэтажки 1) Создано ли в своем доме ОСМД? 2) Стоит ли на твой дом счетчик на тепло? Стоят ли в твоем подъезде энергосберегающие окна и двери 3) Есть ли доп. изоляция стен? 4) Стоит ли на твоей кухне посудомойка, или вода течет рекой? 4) Двухтарифный счетчик? 5) Выключаешь ли ты краники на батареях, уходя на работу? 6) Подумал ли ты о том, что можно поставить бойлер и выбирать что выгоднее, центральное горячее водоснабжение или индивидуальное?
Если этого ничего нет, то что лично ты сделал, чтобы это появилось?
Просто представь на мгновение, сколько у нас в Украине уходит ресурсов просто на ветер? Сколько людей живут по принципам, как мой друг?
А всем этим нытикам, распихавшим свое недовольство на два страницы комментариев, я бы поднял тарифы раз в 5, а после перекосившихся рож еще раз в 10. К огромному сожалению, наш человек начинает шевелить свой жопой, только получив смачный подсрач.