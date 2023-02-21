Кабмін готує підвищення тарифів на електроенергію для населення, – радник Шмигаля

Кабінет міністрів розглядає декілька концепцій підвищення тарифів на електроенергію для населення, ухвалити відповідне рішення планують вже навесні.

Про це радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко заявив у інтерв'ю виданню "Апостроф".

"Зараз розглядається кілька різних концепцій. Найбільш радикальна з них передбачає встановлення повністю ринкових цін на енергію. Всі решта – це різноманітні графіки підняття цін з метою пом’якшення економічних наслідків для споживачів. І, скоріше за все, навесні уряд ухвалить одну з цих стратегій, оскільки інакше кризу в енергетиці подолати не вдасться", – розповів Бойко.

За його словами, сьогодні тариф для побутових споживачів приблизно вчетверо нижчий, ніж реальна ціна електроенергії, а отже держава дотує кожну кіловат-годину, незалежно від рівня доходів всіх споживачів.

Тому поточну систему субсидування всіх споживачів планується замінити субсидіями для незахищених верств населення.

"Така стратегія обійдеться платникам податків дешевше, і при цьому дозволить захистити громадян з найнижчими рівнями доходу. Натомість ті, хто може сплачувати за енергію, будуть це робити", – сказав Бойко.

Він додав, що також планується підвищити ціни на електроенергію для бізнесу.

"Ціна енергії для кінцевого юридичного споживача також може зрости. Це, до речі, носитиме, швидше за все, сезонний характер. Проте в нинішній ситуації у бізнесу вибір небагатий: або більш дорога електрика, або її повна відсутність, і відповідно, закриття виробництва та збитки. І, скоріше за все, він обере перше", – зауважив Бойко.

Як повідомлялося, чинні тарифи на електроенергію для населення діють до 31 березня 2023 року. Для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 грн за кВт-год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 кВт год на місяць.

У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію.