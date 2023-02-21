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Новини
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Кабмін готує підвищення тарифів на електроенергію для населення, – радник Шмигаля

субсидия

Кабінет міністрів розглядає декілька концепцій підвищення тарифів на електроенергію для населення, ухвалити відповідне рішення планують вже навесні.

Про це радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко заявив у інтерв'ю виданню "Апостроф".

"Зараз розглядається кілька різних концепцій. Найбільш радикальна з них передбачає встановлення повністю ринкових цін на енергію. Всі решта – це різноманітні графіки підняття цін з метою пом’якшення економічних наслідків для споживачів. І, скоріше за все, навесні уряд ухвалить одну з цих стратегій, оскільки інакше кризу в енергетиці подолати не вдасться", – розповів Бойко.

За його словами, сьогодні тариф для побутових споживачів приблизно вчетверо нижчий, ніж реальна ціна електроенергії, а отже держава дотує кожну кіловат-годину, незалежно від рівня доходів всіх споживачів.

Тому поточну систему субсидування всіх споживачів планується замінити субсидіями для незахищених верств населення.

"Така стратегія обійдеться платникам податків дешевше, і при цьому дозволить захистити громадян з найнижчими рівнями доходу. Натомість ті, хто може сплачувати за енергію, будуть це робити", – сказав Бойко.

Він додав, що також планується підвищити ціни на електроенергію для бізнесу.

"Ціна енергії для кінцевого юридичного споживача також може зрости. Це, до речі, носитиме, швидше за все, сезонний характер. Проте в нинішній ситуації у бізнесу вибір небагатий: або більш дорога електрика, або її повна відсутність, і відповідно, закриття виробництва та збитки. І, скоріше за все, він обере перше", – зауважив Бойко.

Як повідомлялося, чинні тарифи на електроенергію для населення діють до 31 березня 2023 року. Для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 грн за кВт-год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 кВт год на місяць.

У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію.

Автор: 

Кабмін (7763) тарифи (1307) Підвищення тарифів (239)


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Топ коментарі
+40
Підвищуйте, підвищуйте - це все що ви можете зробити, безмозглі істоти. Теперішні тарифи багатьом не під силу, бо багато хто втратив роботу, ще їжа і ліки супер дорогі.
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21.02.2023 19:35
+37
Люди всі на нервах.Люди всі думками війною за близьких хто там і не тільки.Багато втратили роботу ,а ті хто працює порізали зарплати,люди кожну копійку стараються економити і донатити на армію..Виїхало мільйони.Уряд навіть думати про підвищення цін на будь що не повинен думати.
Люди загинаються.Ви хочете щоб верховну раду і уряд винесли?З фронту повернуться хлопці вас реально на вилах винесуть.Не знущайтесь з людей.
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21.02.2023 19:39
+36
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21.02.2023 19:54
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Сторінка 2 з 2
Станом на 01.02.2023 сукупна допомога за рік від США, МВФ, ЄС для відновлення системи енергозабезпечення України склала $2.895 млрд. В результаті закритих схем розподілу допомоги та виділення значних сум на програму ремонту доріг, дефіцит коштів по цьому питанню складає біля 41 млрд. гривен. Після наради в ОП України 10.02.2023 Кабінет міністрів готує план радикального підвищення ціни на електроенергію для побутових споживачів для виходу на ціни 4.8-5.2 гривен за 1 кВт електроенергії. Президент України про дане рішення проінформований.
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21.02.2023 22:46 Відповісти
Не повірю що це з дозволу Зеленського робиться.
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21.02.2023 23:07 Відповісти
Думай Те
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21.02.2023 23:26 Відповісти
Нічим там думати. Вони своє ще у 2019-у "подумали". Гупі, блд.
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21.02.2023 23:40 Відповісти
А що тут думати? Ферзь пожертвує слоном і вийде з назріваючої патової ситуації.
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22.02.2023 00:09 Відповісти
Патова ситуація виникла не сьогодні, а у квітні 2019, коли довпойопи перемогли здоровий глузд
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22.02.2023 08:22 Відповісти
Наскільки чув , із пату виходу немає ((
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22.02.2023 11:04 Відповісти
Дійсно, впевнений, що як повисять, то він на знак протесту повіситься.
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22.02.2023 09:06 Відповісти
Скидається на те, що зелені підори намагаються розхитати ситуацію в країні, аби людям урвався терпець і вони вийшли на Майдан. Мабуть, в ОПу надійшло нове завдання із кремля.
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21.02.2023 23:46 Відповісти
Нічого кивати на когось і на щось, коли самі цього клована привели до влади. Так хто кому винен?
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22.02.2023 05:46 Відповісти
открывайте млять границы, у нас что корея?
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22.02.2023 06:21 Відповісти
Навіщо тобі відкривати кордони, якщо ти вже втік?
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22.02.2023 08:23 Відповісти
и я даже представить не могу, сколько народу останется в стране после открытия границы, наверное только калеки, которые доползти не смогут, кого тогда найобывать будете?
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22.02.2023 06:23 Відповісти
Скільки зараз коштує втікти від мобілізації?
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22.02.2023 08:11 Відповісти
Не можеш , то не напружуйся , бо ненароком від перенавантаження нервової системи кіндратій хватоне (( Тобі тут вірно пишуть - #якакаятєбєразніца скільки залишиться , головне що лайно здрисне
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22.02.2023 11:08 Відповісти
Откуда эти рыночные цены,какой то лотерейщик посмотрел в потолок и нарисовал цену,какова себестоимость производства и почему она в разы выше тарифов,чисто аферисты,один ваш пдв чего стоит.
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22.02.2023 06:51 Відповісти
Ві що там ******? У людей жрать нечего,у простых людей денег нет, работы нет, а шо ж вы творите сволочи, подонки зажравшиеся ...... Закончится война всех на *** сметут....
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22.02.2023 08:05 Відповісти
Да, ми ******, і шо?
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22.02.2023 13:43 Відповісти
Ну в нас же війни немає, тільки військовий стан.
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22.02.2023 08:26 Відповісти
ну ну......ця владна непотріб просто тестує витривалість народу.....шмигалів доля азарова нічому не вчить.а зеботіка доля януковича також нічому не вчить ...ну ну....
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22.02.2023 11:14 Відповісти
Все правильно. Цены должны быть рыночными. Поднять еще в разы за воду и тепло. Может народ таки начнет своей сракой шевелить. Утеплять дома, подъезды. Ставить двухтарифные счетчики. Ставить на свои батареи краники и перекрывать их уходя на работу.
Привыкли "греть улицу" и забивать на все. Значит открывайте кошельки.
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22.02.2023 12:23 Відповісти
А не боїшся,що до тебе прийдуть і скажуть - аткривай кашельок,поц!
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22.02.2023 12:50 Відповісти
Сразу оскорбление? Так примитивно.... Я уже год как ничего не боюсь. Сильно поменялись жизненные приоритеты. Тем более диванных воинов.
А по факту беседы, обосную. Мой лучший друг живет на восьмом этаже обычной панельной девятиэтажки. Когда я прихожу к нему в гости, вся семья там ходит буквально в трусах, т.к. от батарей адски жарко. Он открывает окно и "проветривает" На мое "чего ты не поставишь" на батареи краники и не прикрутишь, даже просто банально для своего комфорта?", ответ уже не первый год простой. А зачем? Я что, от этого начну меньше платить? Его, как обычного человека, вообще не интересует, что это ресурсы планеты, что это амортизационный износ оборудования и систем, что это огромные деньги, что соседи по стояку не дополучают тепло, которым он греет улицу и т.д. и т.п. Берем этого человека и добавляем к нему остальных таких жильцов его дома, потом города, потом области, потом страны. Как думаешь какое получится кол-во?
Подойди к среднестатистическому немцу, у которого на каждой батарее висит датчик и скажи ему, что власть в стране охренела и нас тут бедных заставляют деньги платить за коммуналку. Интересна его реакция
Если ты житель частного сектора, тогда опиши 1) Что ты знаешь о принципе действия теплового насоса? 2) Интересовался ли ты КПД солнечных панелей в твоем регионе? 3) Стоит ли у тебя двух-трех тарифный счетчик? 4) Поливаешь огород питьевой водой или есть своя скважина? 5) Работает ли твой газовый котел по таймеру или постоянно?
Если ты житель многоэтажки 1) Создано ли в своем доме ОСМД? 2) Стоит ли на твой дом счетчик на тепло? Стоят ли в твоем подъезде энергосберегающие окна и двери 3) Есть ли доп. изоляция стен? 4) Стоит ли на твоей кухне посудомойка, или вода течет рекой? 4) Двухтарифный счетчик? 5) Выключаешь ли ты краники на батареях, уходя на работу? 6) Подумал ли ты о том, что можно поставить бойлер и выбирать что выгоднее, центральное горячее водоснабжение или индивидуальное?
Если этого ничего нет, то что лично ты сделал, чтобы это появилось?
Просто представь на мгновение, сколько у нас в Украине уходит ресурсов просто на ветер? Сколько людей живут по принципам, как мой друг?
А всем этим нытикам, распихавшим свое недовольство на два страницы комментариев, я бы поднял тарифы раз в 5, а после перекосившихся рож еще раз в 10. К огромному сожалению, наш человек начинает шевелить свой жопой, только получив смачный подсрач.
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22.02.2023 13:28 Відповісти
Ну ви точно як один з героїв Шукшина...Там у нього теж був такий чудік,все рахував і хотів "облагоустроіть государство"...Тільки у нас ці всі "кранікі,учьот і тд" неможливо по тій простій причині що ми,на жаль,не німці...Німці нація колективістська,українці - більш егоцентрична...От у себе в особняку - будь ласка,і кранікі,і енергозберігання,і сонячні батареї,а в багатоповерхівці - ще раз на жаль...
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22.02.2023 17:12 Відповісти
Юрій Бойко?!На свободі та ще й радник?!Ну він вам порадить...Порадить і злиється в рашку,а ви лишитесь...Лишитесь перед озвірілим від проблем людом.Бо коли важко,то мусить бути важко всім.Не прикриватись субсидіями як фіговим листком,а зрівняти на час війни людей у всьому - в пенсіях,зарплатах,в добробуті і злиднях...А цього і близько нема,депутати,судді,прокурори,вся наша гівноеліта жирує,заробляє на війні,всі оті тищенки,гетьманцеви і тд сміється над нами а зверху так поблажливо журять...Може,час переключитись з зовнішньої політики і подивитись що всередені країни?..
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22.02.2023 12:47 Відповісти
Це не той Бойко. Цей - Юрій Миколайович, тимчасовий керівник Міністекрства енергетики, а "той", ОПЗЖшник - Юрій Анатолійович.
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22.02.2023 16:56 Відповісти
это который Юрий Бойко???
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22.02.2023 13:24 Відповісти
Кому війна, а кому... Що це? Лише черговий доказ того, що після нашої перемоги над московитами в Україні буде ще одна війна, - війна з знахабнілим бидлом, яке досі вважає себе "елітою", але насправді такою НЕ Є! Головним в цьому тезисі є те, що дуже потрібно, аби якомога більше "простих" українців нарешті усвідомили, що без тотального перезавантаження всіх гілок влади в країні, "звичайні" люди будуть і далі лише виживати, а не жити, тому як їх і далі будуть грабувати потвори на кшталт тих, хто в кінці лютого "штурмували" пункти перепуску через державний кордон з валізами, вщент забитими валютним "налом", а зараз, після того, як Україну врятували "прості" українці, знов намагаються їх "тупо" пограбувати! П.С. Сподіваюсь, що після перемоги над московитами, "прості" українці в радикальний засіб також переможуть і ворога внутрішнього, яким безперечно є переважна більшість ******** влади у вигляді тих само "членів", багатьох "суддів", "прокурорів", урядовців, можновладців та інших "пахолків олігархів", які піклуються лише про власний добробут, в "законний" спосіб весь час грабують "ніщєбродів", а в годину важких випробувань легко здають ворогу рідну землю! Тому як без тотальної перезавантаження влади після війни з московитами всі численні жертви, які понесли "прості" українці, будуть марними!!! Воно нам потрібно, таке "щастя", добродії? Особисто я вважаю, що "принесення в жертву" 30 - 50 тисяч життів знахабнілих потвор варте того, аби в майбутньому багато поколінь українців жили довго, а головне, Щасливо!!! І ніхто мене не переконає у зворотньому...
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22.02.2023 13:48 Відповісти
Краще хай розмитнення по ринковим ценам Европы сделают. Каждое ведро в три дорога, все для украинцев родных. В Европе в шоке с наших цен на авто. Просто в шоке
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23.02.2023 11:56 Відповісти
ЗЕбілам потрібна електроенергія для виготовлення криптовалюти. Щоб виготовити один біткоїн, потрібно 150 000 кВт електроенергії. Під приводом ракетних обстрілів кацапськими рашистами, українці в основному сиділи без електроенергії саме завдяки виготовленню криптовалюти. Лише комісії з Євросоюзу припинили злочиннину дію банди коломойського, і постачання електроенергії населенню було відновлено.
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23.02.2023 21:42 Відповісти
Это треш...и главное ни хера с этим не поделать..потому что одним пох а другим деваться некуда. Разве что саботаж поможет,..а пока начал экономить на электрике по принципу веерных отключении ..только сделал себе удобный график под холодильник ..так что хер вам..повышайте ****** и дальше ..а если серьезно то пора валить самому или валить власть.
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01.03.2023 00:00 Відповісти
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