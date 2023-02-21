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Дефіциту потужності в енергосистемі не прогнозується, – Шмигаль

електроенергія

Українська енергосистема працює без дефіциту потужностей вже 10 днів і не прогнозується, якщо не буде нових атак.

"Дефіциту електроенергії немає й не прогнозується за умови, що не буде нових атак", – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 21 лютого.

Прем’єр-міністр подякував енергетикам та ремонтним бригадам, які продовжують здійснювати неймовірну роботу.

Як повідомлялося, 21 лютого споживання електроенергії залишається на рівні минулого дня, дефіциту потужності немає і наразі не прогнозується.

Автор: 

дефіцит (454) електроенергія (4259) Шмигаль Денис (1498)


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