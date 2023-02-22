USAID передасть "Укргазвидобуванню" 6000 тонн метанолу

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передає "Укргазвидобуванню" 6 тис. тонн метанолу. Перша партія цієї поставки вже надійшла на склади компанії.

Метанол є критично важливою сировиною для видобування, підготовки та транспортування природного газу, зазначили в "Укргазвидобуванні".

Від початку повномасштабної війни "Укргазвидобування" повністю перейшло на закупівлю метанолу у європейських постачальників.

Допомога від USAID дасть можливість створити додатковий резерв стратегічних запасів та забезпечити безперебійний виробничий процес до кінця опалювального сезону.

"Із початком повномасштабної війни в Україні виник дефіцит великої кількості матеріалів і обладнання для газовидобування. Тому з минулого року ми ведемо перемовини з компаніями та організаціями з усього світу щодо допомоги з їх забезпеченням для збереження стабільності виробничих процесів. Представники USAID стали одними з перших, хто відгукнувся на наш запит, і ми вдячні їм за це", – повідомив в.о. генерального директора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.