Через негоду на Одещині почались аварійні відключення світла

Внаслідок погіршення погодних умов в Одеській області почались аварійні відключення світла.

Як повідомили у енергохолдингу ДТЕК, взагалі без електроенергії через негоду залишилось 24 населених пункти області, це приблизно 17 тис. родин.

Найбільше постраждали Ізмаїльський, Подільський та Центральний регіони.

"Через дощ та сильний вітер на Одещині можуть падати дерева, що призводить до обриву проводів. 44 аварійні бригади ДТЕК працюють над ліквідацією наслідків погіршення погоди", – наголосили в компанії.

В "ДТЕК Одеські електромережі" уточнили, що з ладу під час негоди вийшли 98 трансформаторних підстанцій та 7 повітряних ліній.

За інформацією синоптиків, на території Одеської області очікується погіршення погодних умов.

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Як повідомлялося, Одеська область минулого тижня була останнім регіоном України, де зберігалися графіки стабілізаційних відключень електроенергії.

В "Укренерго" обіцяли вирішити проблему з постачанням електроенергії на Одещині в найближчі тижні, якщо не буде нових обстрілів і аварій.