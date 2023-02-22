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Поліція Албанії затримала судно, яке може незаконно перевозити російську нафту. ФОТО

нафта

Поліція Албанії у межах операції "Ембарго" затримала судно під прапором Лівії, яке перевозило контрабандою 22 500 тонн нафти.

Як повідомляють у поліції, правоохоронці підозрюють, що нафту вивезено з країн, на які поширюється ембарго, зокрема з Росії.

"За попередніми даними слідства, підозрюється, що ця партія нафти була отримана з країн, проти яких запроваджене нафтове ембарго, а саме з Росії. Судно вирушило з Азербайджану і, як вважається, було завантажене нафтою у грецькому порту Каламата з іншого судна", – йдеться в повідомленні.

Поліція Албанії затримала судно, яке може незаконно перевозити російську нафту 01

Поліція вилучила нафту та навігаційну документацію капітана, а також затримала екіпаж із 22 громадян для подальших процесуальних дій.

Автор: 

Албанія (33) нафта (4805) росія (14271) санкції (4417)


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