Українські банки отримали 15 мільярдів прибутку за місяць, – Нацбанк

За січень 2023 року українські платоспроможні банки отримали 14,7 млрд грн чистого прибутку, що у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року – 7,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що доходи банків зросли на 55% порівняно з результатом січня минулого року і становили 38,7 млрд грн.

Водночас витрати зросли на 35% – до 24 млрд грн.

Як повідомлялося, український банківський сектор за підсумками роботи у 2022 році отримав 24,7 млрд грн чистого прибутку, що втричі менше, ніж за 2021 рік. Загалом, станом на 1 січня 2023 року із 67 платоспроможних банків 46 були прибутковими та отримали чистий прибуток 45,6 млрд грн, що перекрило збитки 21 банку на загальну суму 20,8 млрд грн. При цьому п’ять найприбутковіших банків сформували 89% усього прибутку.

Найбільший в Україні державний "Приватбанк" попри повномасштабну війну завершив 2022 рік з чистим прибутком 30,25 млрд грн. Це більше, ніж загальний прибуток всієї банківської системи.