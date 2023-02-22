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Рада отримала заяву нардепа-зрадника Волошина про відмову від мандата

волошин

До Верховної Ради надійшла заява про складання повноважень від народного депутата від забороненої "Опозиційної платформи – За життя" Олега Волошина, якого підозрюють у державній зраді.

Про це повідомив голова ВР Руслан Стефанчук у Facebook.

"Волошин О.А. Заява про складання повноважень народного депутата України надійшла до Верховної Ради України. У відповідності до Конституції України. Із розглядом заяви український парламент затягувати не буде", – наголосив він.

Рада отримала заяву нардепа-зрадника Волошина про відмову від мандата 01

Як повідомлялося, 10 лютого Волошин отримав підозру у державній зраді. Як зазначили в СБУ, протягом 2020-2021 років він сприяв військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України.

Серед іншого, Волошин "цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах країни-агресора, зокрема, подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу нашої держави у своїх виступах та інтерв’ю".

"Ця та інша діяльність Волошина доводить, що він свідомо діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", – наголосили правоохоронці.

Автор: 

ВР (2877) мандат (11) Волошин Олег ОПЗЖ (4)


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