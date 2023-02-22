Електронні декларації за 2021 рік подали лише 28 нардепів, – НАЗК
Електронні декларації за 2021 рік подали лише 28 народних депутатів. Загалом українські посадовці заповнили близько 500 тис. декларацій.
Про це під час єдиного телемарафону повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, передає "Бабель".
За його словами, найбільше декларацій подали чиновники на посадах, не повʼязаних з високими корупційними ризиками – держслужбовці, працівники органів місцевого самоврядування та державних підприємств.
Найменше декларацій надійшло від народних депутатів – лише 28. Також відповідні документи подали тільки два працівники Офісу президента, один високопосадовець Офісу генерального прокурора та один міністр.
Очільник НАЗК сподівається, що Верховна Рада проголосує за законопроєкт № 8071, який відновить процес подання і перевірки електронних декларацій.
Як повідомлялося, у березні 2022 року Національне агентство із запобігання корупції заявило про перенесення кінцевого терміну подання декларацій про доходи на період після закінчення війни.
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