Посли Євросоюзу узгодили продовження санкцій проти Лукашенка та його оточення

Посли країн Європейського союзу під час зустрічі 22 лютого узгодили продовження санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Посли ЄС погодили продовження на 1 рік візових заборон/замороження активів для 195 осіб та 34 організацій з Білорусі, включно з Лукашенком та його найближчим оточенням", – написав він.

EU ambassadors have now agreed a 1 year extension of the visa bans/asset freezes on 195 people and 34 entities from #Belarus, incl Lukashenka and his inner circle. #Russia #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 22, 2023

Водночас, як повідомлялося раніше, прогресу щодо нового пакету санкцій проти Білорусі, країни ЄС поки не досягли.

Нагадаємо, що напередодні Рада ЄС продовжила запроваджені через війну в Україні санкції проти РФ до 24 лютого наступного року.