Міжнародна консалтингова компанія McKinsey звільнить 2 тисячі співробітників

Американська консалтингова компанія McKinsey & Co. планує скоротити близько 2 тис. робочих місць, що є одним із найбільших скорочень в історії консалтингового гіганту.

За даними джерел Bloomberg, компанія, яка сама розробляє плани звільнення персоналу для своїх клієнтів, планує скоротити й свій штат. Очікується, що це стосуватиметься насамперед допоміжного персоналу, який немає прямих контактів з клієнтами.



Відповідно до плану під назвою "Проєкт Магнолія", команда менеджерів сподівається, що цей крок допоможе зберегти компенсаційний фонд для її партнерів, кажуть співрозмовники агентства.



Очікується, що план буде завершено в найближчі тижні, і остаточна кількість посад, які будуть скорочені з 45 тис. співробітників, ще може змінитися.

У 2021 році компанія отримала рекордний дохід у $15 млрд і перевищила цей показник у 2022 році.



Компанії в різних галузях – від фінансів і технологій до роздрібної торгівлі – скорочують персонал на тлі уповільнення попиту і прогнозів про рецесію, що насувається. Технологічні гіганти, зокрема Amazon та Microsoft, оголосили про плани глибоких скорочень, а Goldman Sachs Group, Morgan Stanley та інші провідні банки ліквідують тисячі посад.