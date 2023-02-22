Міжнародна консалтингова компанія McKinsey звільнить 2 тисячі співробітників
Американська консалтингова компанія McKinsey & Co. планує скоротити близько 2 тис. робочих місць, що є одним із найбільших скорочень в історії консалтингового гіганту.
За даними джерел Bloomberg, компанія, яка сама розробляє плани звільнення персоналу для своїх клієнтів, планує скоротити й свій штат. Очікується, що це стосуватиметься насамперед допоміжного персоналу, який немає прямих контактів з клієнтами.
Відповідно до плану під назвою "Проєкт Магнолія", команда менеджерів сподівається, що цей крок допоможе зберегти компенсаційний фонд для її партнерів, кажуть співрозмовники агентства.
Очікується, що план буде завершено в найближчі тижні, і остаточна кількість посад, які будуть скорочені з 45 тис. співробітників, ще може змінитися.
У 2021 році компанія отримала рекордний дохід у $15 млрд і перевищила цей показник у 2022 році.
Компанії в різних галузях – від фінансів і технологій до роздрібної торгівлі – скорочують персонал на тлі уповільнення попиту і прогнозів про рецесію, що насувається. Технологічні гіганти, зокрема Amazon та Microsoft, оголосили про плани глибоких скорочень, а Goldman Sachs Group, Morgan Stanley та інші провідні банки ліквідують тисячі посад.
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