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Міжнародна консалтингова компанія McKinsey звільнить 2 тисячі співробітників

mckinsey

Американська консалтингова компанія McKinsey & Co. планує скоротити близько 2 тис. робочих місць, що є одним із найбільших скорочень в історії консалтингового гіганту.

За даними джерел Bloomberg, компанія, яка сама розробляє плани звільнення персоналу для своїх клієнтів, планує скоротити й свій штат. Очікується, що це стосуватиметься насамперед допоміжного персоналу, який немає прямих контактів з клієнтами.

Відповідно до плану під назвою "Проєкт Магнолія", команда менеджерів сподівається, що цей крок допоможе зберегти компенсаційний фонд для її партнерів, кажуть співрозмовники агентства.

Очікується, що план буде завершено в найближчі тижні, і остаточна кількість посад, які будуть скорочені з 45 тис. співробітників, ще може змінитися.

У 2021 році компанія отримала рекордний дохід у $15 млрд і перевищила цей показник у 2022 році.

Компанії в різних галузях – від фінансів і технологій до роздрібної торгівлі – скорочують персонал на тлі уповільнення попиту і прогнозів про рецесію, що насувається. Технологічні гіганти, зокрема Amazon та Microsoft, оголосили про плани глибоких скорочень, а Goldman Sachs Group, Morgan Stanley та інші провідні банки ліквідують тисячі посад.

Автор: 

робота (888) звільнення (1005) штат (4)


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Мене звільнили ще в 2022 році, бо нема роботи. Яка сумна новина.
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22.02.2023 14:52 Відповісти

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