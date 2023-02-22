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Євросоюз зміг зменшити споживання газу на 19%

ес,газ

Споживання природного газу в ЄС у період із серпня 2022 року до січня 2023 року знизилося на 19,3%у порівнянні з середнім споживанням газу за ті ж місяці з 2017 року.

Про це свідчать дані статистичної служби ЄС Eurostat, передає Інтерфакс-Україна.

Раніше ЄС встановив мету скоротити споживання газу на період із серпня 2022 року по березень 2023 року на 15%. Відповідне рішення є частиною плану REPowerEU щодо припинення залежності ЄС від російських викопних видів палива.

Відповідно до даних Eurostat, найменше зниження споживання природного газу за звітний період зафіксували в Ірландії: на 0,3%, Іспанії – на 13,7% та у Словенії – на 14,2%. Тільки ці країни не досягнуто планового показника у 15%.

В інших державах споживання знизилося більше за цільовий показник, а в деяких країнах навіть більше – до 40% і більше.

Найпомітніше споживання впало у Фінляндії – на 57,3%, у Литві – на 47,9% та Швеції – на 40,2%.

Автор: 

газ (7953) Європа (579) Євросоюз (5124)


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