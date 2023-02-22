У російському Сибіру стався вибух на газовому родовищі
На газовому родовищі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії 21 лютого стався вибух.
Про це пише "Комерсант" із посиланням на Слідчий комітет РФ.
Зазначається, що двоє людей загинули, ще одна – постраждала.
За даними джерел російського "Інтерфаксу", інцидент стався на Північно-Російському родовищі компанії "Новатек".
Зазначається, що при проведенні зварювальних робіт у цеху регенерації метанолу "відбувся хлопок газоповітряної суміші". Порушено кримінальну справу.
Північно-Російське родовище розташоване у Тазовському районі ЯНАО. Видобуванням на ньому займається "Новатек-Таркосаленєфтєгаз". Експлуатація родовища розпочалася у 2019 році. Річний рівень видобутку становить 5,7 млрд кубометрів природного газу та 700 тис. тонн газового конденсату.
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