У російському Сибіру стався вибух на газовому родовищі

На газовому родовищі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії 21 лютого стався вибух.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на Слідчий комітет РФ.

Зазначається, що двоє людей загинули, ще одна – постраждала.

За даними джерел російського "Інтерфаксу", інцидент стався на Північно-Російському родовищі компанії "Новатек".



Зазначається, що при проведенні зварювальних робіт у цеху регенерації метанолу "відбувся хлопок газоповітряної суміші". Порушено кримінальну справу.



Північно-Російське родовище розташоване у Тазовському районі ЯНАО. Видобуванням на ньому займається "Новатек-Таркосаленєфтєгаз". Експлуатація родовища розпочалася у 2019 році. Річний рівень видобутку становить 5,7 млрд кубометрів природного газу та 700 тис. тонн газового конденсату.